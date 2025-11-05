La quotidienne : revue de presse du 5 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce mercredi 5 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité européenne et française témoigne d’un tournant stratégique pour les filières technologiques et énergétiques. Du nucléaire aux biotechnologies, en passant par l’intelligence artificielle, les politiques publiques et les grands groupes cherchent à consolider leur position dans un contexte mondial sous tension. Voici les principales actualités du jour à retenir pour comprendre les dynamiques industrielles qui façonnent la compétitivité du continent.

Budget 2026, ces mesures qui vont peser sur les entreprises

Dans le cadre des débats parlementaires sur les recettes du budget 2026, l’Assemblée nationale a voté une hausse de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises et un impôt minimal proposé sur le chiffre d’affaires des multinationales. Ces mesures suscitent l’inquiétude dans le secteur industriel, qui y voit un risque pour la compétitivité dans un contexte déjà tendu (L’Express).

Nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie : une priorité affichée

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Roland Lescure, a indiqué que la 3ᵉ version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), qui fixe les objectifs énergétiques de la France pour la prochaine décennie, était une priorité gouvernementale après plus de deux ans de retard. Le texte associe relance du nucléaire et développement des renouvelables (FranceInfo).

La France dévoile son classement des meilleures IA

Le gouvernement français a publié le 3 novembre 2025 les premiers résultats du comparateur national de modèles d’IA, dans lequel le modèle Mistral AI figure en tête devant ceux de OpenAI, Anthropic et Google (Numerama).

Nouveau rapport sur les biomasses de 1ʳᵉ génération

Un nouveau document du nova-Institute, mandaté par l’Alliance européenne de la bioéconomie, met en avant les « bénéfices d’une utilisation raisonnée de biomasses de première génération pour les aliments, carburants, produits chimiques et matériaux dérivés en Europe ». L’étude souligne que, malgré les débats sur la durabilité, certains flux de biomasse « conventionnelle » peuvent être intégrés à la transition circulaire, sous conditions strictes de traçabilité et d’impact carbone.

Stagnation de l’électrification en Europe : un frein pour la transition industrielle

Malgré les objectifs affichés, l’électrification finale dans l’UE reste autour de 22-23 % depuis plusieurs années, ce qui freine la réduction des émissions et l’essor de l’industrie verte. Les obstacles évoqués sont les infrastructures peu modernisées, des taxes élevées sur l’électricité, le coût d’installation des renouvelables et des marchés fragmentés. Les experts mettent en lumière que l’écart avec la Chine se creuse (Financial Times).

Un robot humanoïde intelligent déployé dans le secteur nucléaire français

Les groupes Capgemini et Orano annoncent le 4 novembre 2025 le déploiement d’un robot humanoïde intelligent dans une installation nucléaire française, marquant un tournant technologique pour l’industrie nucléaire en France (Capgemini).

Le gouvernement français garantit 6 milliards d’euros pour le projet nucléaire britannique Sizewell C

Le 4 novembre 2025, l’État français a annoncé qu’il garantirait 6 milliards d’euros pour sécuriser un contrat d’exportation français vers le Royaume-Uni dans le cadre de la centrale nucléaire Sizewell C. Cette annonce est un signe fort pour l’industrie nucléaire française.

L’automobile européenne propose une nouvelle catégorie de petits véhicules électriques pour relancer le marché

La Commission européenne prévoit d’annoncer en décembre la création d’une catégorie intermédiaire de petits véhicules électriques, entre quadricycles ultralégers et voitures standards, visant un prix compris entre 15 000 et 20 000 €. Elle souhaite ainsi relancer le secteur automobile européen face à la concurrence chinoise, alléger les contraintes réglementaires pour cette catégorie et augmenter les volumes de production (Reuters).

Menaces sur la durabilité de l’approvisionnement énergétique en Europe

Le directeur d’OMV (groupe énergétique autrichien) estime que l’UE pourrait perdre l’accès au gaz qatari si elle rend ses normes de durabilité et de diligence trop contraignantes pour les fournisseurs. L’enjeu est donc de trouver le point d’équilibre entre exigences ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) et sécurité d’approvisionnement énergétique dans un contexte de transition, de tensions géopolitiques et de dépendance aux gaz non russes (Reuters).