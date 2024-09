La revue de presse du Magazine d’Actualité #4 : du 23 au 27 septembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous invite à prendre connaissance de sa quatrième revue de presse. Pour un résumé des informations incontournables de la semaine écoulée, c'est par ici...

Quand le sport carbure aux énergies fossiles : le sponsoring en pleine polémique

Le sponsoring des événements sportifs par les grandes entreprises d’énergies fossiles s’élève à 5,6 milliards de dollars, d’après l’étude du New Weather Institute. Les géants comme Aramco, Ineos, Shell et TotalEnergies dominent ce marché, normalisant leurs activités auprès de milliards de fans. Pourtant, ces partenariats vont à l’encontre du développement durable, les énergies fossiles menaçant l’avenir du sport. Le rapport appelle à stopper ce sponsoring et à renforcer la transparence des émissions.

Mégabassines : solution ou impasse pour l’agriculture face au climat ?

Les mégabassines, retenues d’eau agricoles, sont au cœur d’un débat houleux en France. Les promoteurs les considèrent comme une solution pour aider les agriculteurs à faire face à la sécheresse, tandis que les opposants craignent une pression accrue sur les ressources en eau et les nappes phréatiques. Des études divergent sur leur impact environnemental, et des pertes d’eau par évaporation sont estimées entre 20 et 60 %. La question reste complexe, comme le montrent les exemples en Espagne.

Microplastiques industriels : un projet collaboratif pour tracer les sources de pollution

IPC, RECORD et AM VALOR appellent les industriels à participer à une collecte d’informations pour mieux identifier l’origine des rejets de microplastiques. La loi AGEC en France impose des mesures pour limiter ces rejets, en particulier concernant les granulés plastiques. L’UE vise à réduire de 30 % la pollution par microplastiques d’ici 2030. Une étude méthodologique est lancée pour évaluer ces émissions, et la participation des entreprises est essentielle.

Hydroélectricité : une puissance freinée, des projets en suspens

La filière hydroélectrique française progresse lentement, avec des projets tels que Rhônergia abandonnés pour des raisons environnementales. L’augmentation du parc reste un défi, malgré un potentiel identifié d’environ 3 GW supplémentaires d’ici 2030. Les efforts se concentrent sur l’amélioration des sites existants et des projets STEP. Toutefois, le contentieux sur les concessions freine les investissements nécessaires.

Les ingénieurs pour une réindustrialisation éthique et durable en France