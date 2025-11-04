Transformation industrielle et compétences cadres : quelles attentes pour les métiers de l’usine, de l’ingénierie et du pilotage industriel ?

Le forum organisé par l'Apec, « Élan Vert l’Industrie », le 4 novembre 2025 à Lyon, invite à s’interroger sur le rôle des cadres dans l’industrie et constitue un point d’entrée pour analyser la situation des métiers industriels en France. À l’heure de la transition numérique et écologique, le marché des compétences industrielles se transforme : que révèlent les données récentes ?

L’événement « Élan Vert l’Industrie », porté par l’Apec, est conçu comme un espace à la fois de rencontre entre entreprises industrielles, candidats cadres ou jeunes diplômés, et de réflexion sur les grands enjeux de l’industrie que sont la transition écologique, l’automatisation, la numérisation ou encore la montée en compétences. Localisé à Lyon, ce forum illustre des dynamiques nationales. En effet, l’industrie française est en pleine mutation et les cadres sont appelés à jouer un rôle pivot dans cette transformation.

Sur le plan national, l’occupation des cadres dans l’industrie est loin d’être marginale. Une étude de l’Apec sur « L’évolution de l’emploi cadre et non-cadre dans l’industrie » souligne que les taux d’encadrement progressent dans toutes les activités industrielles. Cela signifie que les fonctions de management, d’ingénierie, de pilotage deviennent de plus en plus importantes même au sein d’une industrie marquée par la perte d’emplois de production directe. En parallèle, l’étude « Les métiers cadres de la fonction Production industrielle et maintenance » identifie quatre grandes familles de métiers cadres (direction industrielle, ingénierie production, maintenance industrielle, pilotage de production) et note que déjà en 2024, 3 % des offres d’emploi cadre publiées concernaient cette fonction spécifique.

Malgré cette structuration, les entreprises industrielles continuent de rencontrer d’importantes difficultés de recrutement. Un article du Monde rapporte que dans l’industrie française, environ 66 630 emplois industriels étaient vacants au deuxième trimestre 2024, un chiffre qui a triplé depuis 2015. Le paradoxe est bien là : alors que la production industrielle tente de se redresser, elle peine à attirer les profils nécessaires, et particulièrement ceux dotés des compétences cadres attendues.

Du tournevis au digital, une révolution des métiers

Les besoins de compétences évoluent. Les métiers de production, précédemment centrés sur la fabrication, l’assemblage ou la maintenance traditionnelle, assument désormais des missions élargies telles que l’optimisation digitale, l’amélioration continue, l’industrie agile, le pilotage de la performance, la transition énergétique des installations. L’étude de l’Apec sur les métiers cadres de la production indique que les compétences recherchées incluent la gestion de la production, la planification, l’amélioration continue, la maîtrise d’outils informatiques et l’aptitude au lean management. Cela traduit le réel basculement vers des profils hybrides, avec des compétences techniques, numériques et managériales.

Par ailleurs, la conjoncture économique incertaine pèse sur les perspectives de recrutement. Selon un reportage du Monde, les prévisions d’embauche des cadres ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2021. Dans ce contexte, l’industrie ne fait pas exception : malgré la modernisation, les investissements sont ralentis, les projets de relocalisation freinés et certaines entreprises restent frileuses. Pour les cadres, cela implique non seulement de se positionner sur des métiers en transformation mais aussi de justifier une valeur ajoutée clairement orientée vers la performance, l’innovation et la durabilité.

Le forum Élan Vert l’Industrie met en lumière ces enjeux. Il propose aux entreprises de l’industrie de présenter leurs besoins en compétences et aux cadres ou futurs cadres de découvrir les métiers et opportunités. L’inscription ouvre l’accès à des ateliers, conférences et tables rondes, ainsi qu’à un espace recrutement avec des postes à pourvoir. Cependant, l’événement ne doit pas être vu seulement comme une opération locale. Il symbolise en effet le besoin national de donner de l’élan à l’industrie et d’en renforcer l’attractivité pour des profils cadres.

Pour les acteurs RH et les candidats, plusieurs perspectives s’imposent. Tout d’abord, la montée en compétences internes est primordiale. Les entreprises doivent notamment accompagner les cadres vers des expertises nouvelles (digitalisation, automatisation, transition énergétique). Ensuite, la valorisation des métiers industriels auprès des jeunes diplômés est un défi majeur. L’industrie souffre en effet encore d’une image datée, comme le souligne un commentaire d’expert qui rappelle que « l’industrie paie mieux que les services à niveau de formation équivalent » mais reste peu valorisée. La flexibilité et l’évolution des parcours deviennent clés. Ainsi, les cadres devront souvent passer de fonctions purement techniques à des rôles managériaux ou de pilotage et porter la transformation.

L’industrie française se trouve donc à un tournant : la transformation numérique et écologique impose une redéfinition des métiers, des compétences et des recrutements cadres. Au-delà du forum « Élan Vert l’Industrie », c’est l’ensemble du secteur qui doit se mobiliser pour structurer ces évolutions. Renforcer l’attractivité des métiers industriels, adapter les parcours de carrière et accompagner les cadres vers des profils hybrides capables de piloter l’usine de demain deviennent des impératifs. Une dynamique essentielle pour que l’industrie reste un levier de compétitivité, d’innovation et d’emploi qualifié en France.