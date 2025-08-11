EPR de Flamanville : pas de pleine puissance avant cet automne

Des opérations de contrôle et de maintenance sur les soupapes du réacteur EPR à Flamanville repoussent une nouvelle fois la date de sa pleine puissance prévue initialement à l'été 2025. La date est désormais fixée au mois d'octobre prochain. Touchant une des pierres angulaires de l'édifice que souhaite construire la France dans le cadre de sa stratégie énergétique, ces multiples retards et surcoûts sont d'autant plus préjudiciables.

Un énième report de la date d’atteinte de la pleine puissance du réacteur EPR[1] de Flamanville 3[2] a été signalé dans un communiqué d’EDF, le 1er août dernier. Le réacteur est maintenu à l’arrêt « pour réaliser une opération de contrôle et de maintenance préventive sur la troisième soupape de protection du circuit primaire principal ».

Rétrospective d’une aventure riche en rebondissements

Le projet débute en 1992 dans le cadre d’une collaboration franco-allemande[3]. L’hostilité allemande à l’égard du nucléaire entraîne néanmoins le désengagement de Siemens en 2009. Début 2018, EDF arrive aux commandes en reprenant la branche réacteurs nucléaires d’Areva[4] dans le cadre d’un plan de sauvetage.

Résumons les dates clés. En décembre 2007, le premier béton est coulé sur le site de Flamanville. La mise en service est annoncée pour juin 2012 mais c’était sans compter les nombreux retards accumulés dès décembre 2008 suite aux problèmes techniques impliquant notamment des soudures défectueuses.

L’EPR a finalement reçu une autorisation de mise en service de l’ASN[5] le 7 mai 2024. Le chargement du combustible nucléaire est achevé le 15 mai et la première réaction de fission nucléaire de très faible puissance a lieu le 2 septembre. L’EPR est raccordé au réseau électrique national pour la première fois le 21 décembre 2024, soit un retard de plus de 12 ans par rapport au calendrier initial. Depuis, le réacteur connaît une phase de montée en puissance par paliers successifs.

L’année 2025 a aussi connu son lot de problèmes techniques. L’EPR a, en effet, été arrêté pour maintenance du 15 février au 19 avril avant d’être à nouveau à l’arrêt depuis mi-juin.

Ces retards sont logiquement accompagnés de dépassements des coûts de construction. Évalué à 3,3 milliards d’euros en 2006, le coût total de construction est aujourd’hui estimé à environ 23,7 milliards d’euros selon les calculs de la Cour des comptes.

Pilier du mix électrique français

L’EPR est un réacteur évolutionnaire : il fonctionne sur les mêmes principes que les réacteurs de deuxième génération actuellement en service, dits REP[6]. Sa distinction majeure réside dans le renforcement de la sûreté nucléaire, notamment grâce à une double enceinte de béton de 2,6 mètres d’épaisseur et un système de récupération du corium assurant la protection en cas de fusion du cœur.

Trois réacteurs nucléaires EPR sont actuellement en service : deux en Chine au sein de la centrale de Taishan et un en Finlande.

L’EPR dispose de plusieurs avantages pour occuper une place stratégique dans le mix électrique français de demain.

Tout d’abord, il possède une puissance supérieure aux autres réacteurs du parc français (1 650 MW contre environ 900 à 1 500 MW) pour une production de 13 TWh par an. Ensuite, l’EPR devrait consommer 7 à 15 % d’uranium en moins par kWh produit et son rendement thermique est meilleur (37 % contre 33 % pour les réacteurs de la génération précédente).

Avec une durée de vie minimale prévue de 60 ans pour les éléments non remplaçables (contre 40 ans pour les réacteurs actuels), il accompagne la relance de la filière nucléaire française. Celle-ci doit également passer par l’amélioration et la maintenance de l’exploitation du parc nucléaire existant comprenant un total de 56 réacteurs REP. Le nouveau programme d’EPR 2[7] doit aussi y contribuer ; en 2022, le chef de l’État a annoncé que 6 devraient voir le jour.

Dans cette optique, il faudra remédier à la perte de compétence due aux départs en retraite des spécialistes et qui est à l’origine des retards ; les derniers chantiers de centrales nucléaires remontent au réacteur n° 2 de la centrale de Civaux datant de 1991.

[1] Initialement « European Pressurized Water Reactor », renommé « Evolutionary Power Reactor »

[2] Deux réacteurs sont déjà en service au sein de la centrale

[3] Framatome avait constitué une société commune avec le fournisseur allemand Siemens

[4] Reprend le nom de Framatome, filiale détenue à 80,5 % par le groupe EDF

[5] Autorité de sûreté nucléaire

[6] Réacteurs à eau sous pression

[7] Une version optimisée de l’EPR