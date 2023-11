H2Med : un corridor hydrogène Portugal-Allemagne pour 2030 ?

L’Europe prépare l’infrastructure nécessaire au futur marché de l’hydrogène. Dans ce cadre, connaissez-vous le projet de corridor H2Med et son interconnexion sous-marine Barmar en Méditerranée ? Présentation avec Jean-Marc Brimont, directeur des affaires européennes de GRTgaz.

Pour remplacer les énergies fossiles dans l’industrie et les transports lourds par de l’hydrogène entre 2030 et 2050, de nouvelles capacités de production et de nouvelles infrastructures doivent être planifiées rapidement. L’Europe prévoit ainsi de développer une dorsale hydrogène européenne (« European Hydrogen Backbone », EHB). Il s’agit d’un réseau de transport d’hydrogène dédié à travers l’Europe, adossé au développement de grands « corridors hydrogène » en mer Méditerranée et en mer du Nord. En particulier, la France s’implique dans le projet H2Med (pour hydrogène Méditerranée), un corridor d’hydrogène reliant le Portugal à l’Allemagne. L’objectif est de développer en France et en Allemagne un marché pour l’hydrogène produit en péninsule ibérique.

Dans cette perspective, le plan RepowerEU fixe un objectif de production de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable au niveau européen et de 10 millions de tonnes d’importation d’ici 2030. Le projet H2Med pourra transporter jusqu’à 2 millions de tonnes d’hydrogène par an. Cela représente 10 % de l’objectif européen. Jean-Marc Brimont, directeur des affaires européennes de GRTgaz, et représentant de l’entreprise dans le consortium H2Med, explique à Techniques de l’Ingénieur les enjeux de ce projet.

Techniques de l’ingénieur : Quand est né ce projet et pourquoi ?

Jean-Marc Brimont : Le projet H2Med a été officiellement lancé par la déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et des chefs de gouvernement espagnol et portugais à Alicante en Espagne, en décembre 2022. Ce corridor d’énergie verte comprend en particulier une interconnexion entre le Portugal et l’Espagne, ainsi qu’une interconnexion sous-marine entre l’Espagne et la France. Cette dernière baptisée BARMAR [pour Barcelone-Marseille, ndlr] relie Barcelone à Marseille sous la mer Méditerranée.

Le président français et le chancelier Olaf Scholz ont convenu le 22 janvier 2023 d’élargir le corridor à l’Allemagne, pays perçu comme un futur importateur d’hydrogène majeur en Europe. En France, une dorsale reliera Marseille à Obergailbach, proche de la frontière franco-allemande. L’interconnexion entre les deux pays se connectera au projet allemand H 2 ercules, ce qui permettra de rejoindre la dorsale allemande jusqu’à la frontière avec la République tchèque et l’Autriche. Cela ouvre le champ au sud de l’Allemagne, mais aussi au cœur du réseau allemand et à l’Europe centrale.

L’ambition est de développer un ouvrage d’une capacité de transport d’hydrogène pur de 2 millions de tonnes à l’horizon 2030. Nous anticipons une utilisation progressive de l’ouvrage et un fonctionnement à pleine capacité après 2030. Ces éléments seront précisés lors des études et des consultations de marché à venir, et dépendront des engagements des acteurs de marché.

Qui sont les porteurs et financeurs du projet ?

L’interconnexion sous-marine Barcelone-Marseille a été estimée à 2,135 milliards d’euros, l’interconnexion Espagne-Portugal à 350 millions d’euros. Les investisseurs sont les gestionnaires de réseaux de transport de gaz portugais (REN), espagnol (Enagás), français (GRTgaz et Terega) et allemand (OGE).

Il s’agit d’une infrastructure développée par des investisseurs privés et qui devra faire l’objet des soutiens publics pour voir le jour. L’accès à cette infrastructure sera transparent et non discriminatoire. Les producteurs d’hydrogène qui souhaitent affréter leur hydrogène et les consommateurs qui souhaitent se raccorder paieront un droit d’usage. Précisons ici qu’il s’agira d’hydrogène compatible avec les exigences de la Directive européenne sur les énergies renouvelables. À savoir de façon privilégiée de l’hydrogène obtenu par électrolyse de l’eau avec de l’électricité d’origine renouvelable et, sous certaines conditions, de l’hydrogène bas carbone obtenu à partir d’électricité du réseau.

Compte tenu de son caractère stratégique et de l’intérêt commun qu’il représente pour le continent européen, nous nous sommes attelés à ce que le projet soit labellisé en tant que Projets d’Intérêt Commun (PCI) au niveau européen. Cela permet d’accéder aux subventions européennes du fonds CFE-E destiné aux études et à la construction et d’avoir des procédures administratives simplifiées. La labellisation PCI devrait se concrétiser fin novembre avec la proposition de liste de projets de la commission [liste qui sera confirmée début 2024 par le Parlement et le Conseil, ndlr].

Pour quand sont prévus le début des travaux et la mise en service ?

L’ambition des chefs d’État et de gouvernement est une mise en service en 2030. La Commission européenne prévoit la même échéance pour la mise en place du grand marché de l’hydrogène. À ce stade, le consortium est à pied d’œuvre pour tenir ce planning ambitieux.

Dans cette perspective, nous prévoyons de mener les études de faisabilité d’ici à fin 2025. Les études environnementales et les designs techniques permettront d’identifier clairement le tracé de moindre impact de la canalisation au travers de la Méditerranée. Elles permettront également de dimensionner les ouvrages à terre. Le consortium aura aussi l’occasion de consulter les acteurs de marché et de confirmer leur intérêt. Nous fonctionnerons avec des systèmes d’appel successifs au marché pour définir les capacités. La décision finale d’investissement est prévue pour courant 2026.