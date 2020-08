L’Euro digital : une monnaie adaptée aux transactions numériques

La Banque de France réfléchit à la mise en place d'une monnaie digitale européenne pour rendre les systèmes de paiement plus performants et plus sécurisés. Le but est de créer un accès simplifié aux paiements entre les différents pays et qui soit adapté au monde numérique. Explications avec Pierre Lahbabi, CEO de Galitt, leader sur le marché du paiement.

Galitt est spécialisée dans les conseils et les services en systèmes de paiement et de transactions électroniques sécurisées. Cette entreprise fournit des logiciels de test de renommée mondiale et développe des solutions de paiement spécialisées. CEO de Galitt depuis novembre 2019, Pierre Lahbabi connait bien les problématiques de paiement et de sécurité. Diplômé de l’École Polytechnique et de L’École des Mines, il a acquis une solide expérience dans la stratégie et l’innovation dans les domaines du paiement et la sécurité numérique, au sein du groupe BNP Paribas puis comme directeur de la stratégie chez MORPHO, une ancienne filiale de sécurité et d’identité du groupe Safran.

Techniques de l’Ingénieur : pourquoi les Banques centrales se lancent-elles (ou y réfléchissent) dans des projets de monnaies numériques ?

Pierre Lahbabi : Il y a deux raisons. La première est la multiplication des initiatives de certaines banques centrales – dont les premières remontent à déjà cinq ans – mais aussi de Facebook avec son projet Libra qui les a fortement incitées à accélérer leurs réflexions et projets concernant cette thématique et les enjeux de souveraineté. Elles ne peuvent pas accepter qu’une entreprise privée, d’envergure internationale comme ce réseau social, lance une monnaie numérique. La seconde est une raison de fond. Les institutions financières se demandent quelle est la meilleure solution pour échanger de la monnaie dans un monde numérique où les échanges sont instantanés, transfrontières et dématérialisés. Or, tous les systèmes classiques comme la monnaie fiduciaire n’ont pas été conçus pour ce type d’échanges ; ils ont juste été adaptés. Le but d’une monnaie numérique, comme l’Euro digital par exemple, est de concevoir dès le départ une solution adaptée à tous les échanges numériques.

Visa a également déposé fin 2019 une demande de brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USTPO) pour une « monnaie fiduciaire numérique » (« Digital fiat currency »). Quel est son objectif ?

Visa mais aussi MasterCard se positionnent sur tous les projets disruptifs qui pourraient remettre en cause leur business model. À long terme, la monnaie numérique sera peut-être une menace pour eux. Mais pour l’instant, leur principale crainte concerne l’usage des API et l’open banking, avec des paiements qui se passent de cartes bancaires. Une « Application Programming Interface » (interface de programmation applicative) agit comme un ensemble de fonctions informatiques par lesquelles deux logiciels vont interagir. Elles peuvent permettre de se connecter directement à son compte bancaire via une application et réaliser une transaction, sans passer par l’utilisation d’une carte.

Sur quelles technologies les Banques centrales peuvent-elles s’appuyer ?

Toutes les initiatives s’appuient sur une blockchain qui est une technologie de registre distribué. Elle permet d’avoir une trace de toutes les transactions enregistrées dans une blockchain. Mais concernant les paiements, cette blockchain devra avoir des caractéristiques précises pour être en temps réel et accepter un nombre très élevé de transactions.

L’Euro digital pourrait-il être utilisé par le grand public ?

Oui. Le recours à une blockchain sera transparent. L’objectif est de permettre des achats sur des sites de e-commerce ou de transférer de l’argent à un membre de sa famille. Comme pour l’Euro classique, ce seront les banques centrales qui définiront les règles pour l’Euro digital. Mais on ne sait pas encore si des acteurs privés (outre Facebook, on peut penser à Amazon et à Alibaba, son équivalent chinois, NDLR) lanceront eux aussi de telles monnaies. Leur présence pourrait être problématique sauf si leurs monnaies virtuelles sont limitées à un écosystème précis. Par exemple pour le Libra, son usage pourrait être restreint à des achats sur Facebook, ses filiales (Instagram, Whatsapp) et quelques partenaires.

Lorsqu’on évoque les transactions électroniques, on pense immédiatement à leur sécurité. Les fraudes ne seront-elles pas plus importantes ?

Les fraudes existent déjà avec les moyens de paiement actuels, surtout sur Internet. L’objectif d’un projet comme l’Euro digital serait de mettre en place une approche capable de limiter la fraude. Il s’agirait de concevoir, dès le départ, un instrument présentant toutes les garanties de sécurité et pour la protection des données. À titre d’exemple, l’environnement des paiements par carte en magasin est bien maîtrisé : on utilise un terminal de paiement très sécurisé et le consommateur doit taper un code. Pour revenir aux monnaies numériques, il s’agirait aussi de mettre en place un écosystème maîtrisé. La blockchain est au final une technologie assez fiable. Toutes les affaires de fraudes aux bitcoins étaient dues soit à des plateformes peu scrupuleuses ou pas assez professionnelles pour assurer les transactions. Autre maillon faible : des portefeuilles de Bitcoin qui étaient mal sécurisés. Avec l’Euro digital, il y aura des plateformes agréées.