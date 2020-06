L’arrivée de monnaies numériques rebat les cartes de la finance

En ce moment

L’économie devenant de plus en plus digitale, la monnaie fiduciaire n’échappe pas à cette évolution. La pandémie du Covid-19 accélère ce mouvement. La Chine, les États-Unis et même la France réfléchissent à créer une version numérique de leur monnaie. Il est encore trop tôt pour désigner les gagnants. Mais deux perdants sont déjà identifiés : VISA et Mastercard…