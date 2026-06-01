Magnésium critique, automobile électrique et aéronautique sous tension

Le magnésium, principalement utilisé sous forme d’alliage, permet d’alléger certaines pièces dans l’automobile et l’aéronautique, avec à la clé une possible baisse des consommations d’énergie. Mais la forte concentration de sa production mondiale fait de son approvisionnement un enjeu essentiel pour la souveraineté industrielle européenne.

Le magnésium métal est redevenu un sujet industriel majeur parce qu’il combine deux tendances. D’un côté, les constructeurs recherchent des matériaux plus légers pour les véhicules électriques (VE), dont la masse des batteries pèse sur l’autonomie et la consommation. De l’autre, l’aéronautique poursuit la même logique d’allègement, avec des exigences plus strictes sur la résistance, la corrosion et la tenue en service. Les alliages de magnésium sont étudiés pour leur potentiel dans l’automobile, notamment pour des pièces de carrosserie, de châssis, de groupe motopropulseur, d’intérieur et d’extérieur, même si leur déploiement reste limité par des défis de conception, de coût et de comportement en environnement réel.

Cette montée d’intérêt se heurte à une contrainte majeure. La production mondiale de magnésium primaire est dominée par la Chine, avec 950 000 tonnes estimées en 2024 sur un total mondial arrondi à 1 million de tonnes, ce qui place le pays au cœur de l’équilibre mondial du marché. Pour l’Union européenne (UE), la vulnérabilité est d’autant plus nette que les statistiques commerciales européennes indiquent une forte dépendance à la Chine pour les importations de magnésium en 2024.

Un métal léger pour des usages industriels ciblés

Dans l’automobile, le magnésium est surtout recherché pour sa faible densité et sa capacité à entrer dans des pièces moulées ou des alliages d’aluminium. Aux États-Unis, les pièces moulées, principalement destinées à l’industrie automobile, représentaient 65 % de la consommation déclarée de magnésium, tandis que les alliages à base d’aluminium utilisés dans l’emballage, le transport et d’autres applications représentaient 22 % de la consommation de magnésium primaire. Cette répartition illustre un point souvent oublié. Le magnésium n’est pas seulement un matériau de substitution, il est aussi un ingrédient d’alliage pour améliorer les performances de matériaux déjà massivement utilisés.

Pour le véhicule électrique, l’enjeu n’est pas de remplacer systématiquement l’acier ou l’aluminium, mais d’identifier les pièces où le gain de masse justifie le coût, les procédés et les contraintes de durabilité. Les travaux de synthèse sur les alliages de magnésium soulignent leur potentiel pour l’économie d’énergie et la réduction des émissions dans l’automobile, tout en rappelant que les applications doivent répondre à des limites techniques, notamment la corrosion, la formabilité et les performances mécaniques. Dans l’aéronautique, les alliages de magnésium sont également valorisés pour leur résistance spécifique, leur légèreté, leur capacité d’amortissement et leur conductivité thermique, mais leur diffusion est freinée par la corrosion, la complexité de fabrication et les performances à haute température.

La souveraineté européenne reste à construire

Le magnésium figure dans la liste européenne des matières premières critiques, catégorie qui regroupe des matériaux importants pour l’économie et exposés à un risque d’approvisionnement. Le règlement européen sur les matières premières critiques, connu sous son nom anglais Critical Raw Materials Act (CRMA), fixe pour 2030 des repères de capacité, avec 10 % des besoins annuels de l’UE couverts par l’extraction européenne, 40 % par la transformation et 25 % par le recyclage, ainsi qu’un plafond de 65 % de dépendance à un seul pays tiers pour chaque matière première stratégique à une étape pertinente de transformation.

La difficulté est que ces objectifs partent d’une base industrielle affaiblie. La crise de 2021 avait déjà montré la fragilité de la chaîne européenne, des organisations industrielles ayant alors alerté sur une dépendance presque totale de l’UE à l’égard de la Chine pour ses besoins en magnésium et sur les risques pour l’aluminium, l’acier, l’automobile, la construction et l’emballage. Le sujet dépasse donc le seul métal. Il concerne la continuité de production de filières entières qui utilisent le magnésium directement ou via des alliages.

Des réponses commencent à apparaître. La Commission européenne a approuvé en 2025 une première liste de 47 projets stratégiques destinés à renforcer les capacités européennes en matières premières critiques. Le projet Verde Magnesium, en Roumanie, a été présenté comme une relance de la production européenne de magnésium, avec l’objectif annoncé de produire 90 000 tonnes par an à partir d’un ancien site minier près d’Oradea. Cette perspective reste toutefois conditionnée à l’exécution industrielle, au financement, à l’acceptabilité locale et à la compétitivité énergétique.

La souveraineté du magnésium ne pourra donc pas reposer sur une seule mine ou une seule usine. Elle suppose un triptyque associant production primaire européenne, diversification des fournisseurs et recyclage des rebuts. Le recyclage existe déjà, puisque 27 000 tonnes de magnésium secondaire issues de vieux rebuts et 86 000 tonnes issues de rebuts neufs ont été récupérées aux États-Unis en 2024, mais cette voie dépend de la collecte, de la qualité des flux et des usages finaux. Pour l’Europe, l’enjeu est désormais de transformer une dépendance identifiée en stratégie industrielle mesurable, capable d’accompagner la croissance des alliages légers, du véhicule électrique et de l’aéronautique sans recréer une vulnérabilité critique.