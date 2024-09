Novecal développe des synthèses à façon

Utilisant des oligomères cycliques, la start-up Novecal développe des catalyseurs innovants. Elle propose aussi de tracer les voies de synthèse sur mesure.

En 2018, Cyril Martini fonde la start-up Novecal avec la docteure Emmanuelle Schulz et le docteur Vincent Huc qui en assume la présidence. Issue de l’Institut de Chimie moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), elle conçoit des catalyseurs en employant des calixarènes géants, des oligomères cycliques pouvant aller jusqu’à plusieurs nanomètres, comme support. Deux ans plus tard, Novecal est lauréate du concours « Entreprises engagées pour la transition écologique » de l’Ademe. Aujourd’hui, trois chercheurs et une stagiaire travaillent au laboratoire de la start-up.

La majeure partie de l’activité de la jeune pousse consiste en la conception, la recherche, le développement et la production de catalyseurs. L’utilisation de calixarènes géants permet de limiter la contamination des intermédiaires et des principes actifs pharmaceutiques par les métaux, comme le palladium, contenus dans les catalyseurs.

Ce type de catalyseur présente plusieurs avantages : il peut être conçu en phase homogène et servir en catalyse hétérogène, grâce au choix du solvant. Il est ainsi possible de récupérer le métal par simple filtration et ensuite de le recycler. Les performances sont ainsi reproductibles et la contamination est réduite.

Novecal a déjà créé plusieurs générations de ces catalyseurs innovants. Elle les propose sur catalogue ou à travers des distributeurs au sein de l’Union européenne. La majorité de ses clients viennent de l’industrie pharmaceutique. Actuellement, la start-up travaille en collaboration avec un géant de la chimie. L’objectif est de développer un catalyseur destiné aux produits de commodité. Contrairement au domaine de la pharmacie, la valeur ajoutée de ce genre de produit est faible, mais les volumes importants. Le catalyseur qu’a fabriqué Novecal a déjà été testé et approuvé. Il se recycle en boucle et n’encrasse pas le réacteur. Un avantage qui permet de limiter l’empreinte environnementale et de réaliser des économies. Novecal déposera un brevet dans les prochains mois.

Un service de synthèse sur mesure

Mais la création et la production de catalyseurs ne sont pas le seul cheval de bataille de Novecal. La jeune entreprise propose aussi une offre de service de recherche et développement afin de résoudre des problématiques industrielles, de montée en échelle, des synthèses à façon et de mettre au point des synthèses totales de principes actifs.

Ainsi, lors d’un précédent contrat, elle avait conçu une technologie à partir d’une huile capable de modifier la viscosité de formulations par simple traitement thermique. Elle est aujourd’hui commercialisée à grande échelle par l’industrie des matériaux. Très récemment, la start-up a également terminé un projet pour une compagnie indienne. L’objectif ? Réaliser la synthèse totale d’un composé naturel. Parti de zéro, les chercheurs ont réussi à tracer la voie de synthèse en l’espace de quatre mois, un exploit.

En ce moment, Novecal travaille avec une importante compagnie française qui souhaite améliorer une étape de catalyse. La catalyse actuelle est enzymatique ; elle requiert une grande quantité d’eau et près de quatre semaines. Novecal espère réduire cette étape à quelques heures à l’aide de catalyseurs plus classiques.