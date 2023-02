Les thèses du mois : Comment intégrer les matériaux plastiques dans une économie circulaire ?

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de février, « Comment intégrer les matériaux plastiques dans une économie circulaire ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Économie circulaire pour les composites à fibres de carbone : du déchet aéronautique vers les composites carbone+ thermoplastiques recyclés

Yang Shi

Thèse de doctorat en Mécanique, soutenue le 21-04-2022

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

Étude et ingénierie d’enzymes de dépolymérisation de plastiques pour le développement de procédés de biodégradation et de biorecyclage

Maher Ben khaled

Thèse de doctorat en Ingénieries microbienne et enzymatique, soutenue le 06-01-2022

TBI – Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering

Recyclage des pièces en composite polyester en fibre de verre de grandes dimensions par laminage

Arbia Nouigues

Thèse de doctorat en Energétique, thermique, combustion, soutenue le 31-03-2021

Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes

Méthodes catalytiques innovantes de réduction de liaisons carbone-oxygène appliquées à la dépolymérisation réductrice des plastiques oxygéné

Marie Kobylarski

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 06-12-2022

Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l’énergie

Contribution au recyclage et à la valorisation des matières plastiques issues des déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des retardateurs de flamme bromés

Layla Gripon

Thèse de doctorat en Chimie, Polymères, Matériaux, Science des Matériaux, soutenue le 15-12-2020

CERI Matériaux & Procédés

Valorisation en circuit court de déchets thermoplastiques pour la conception par impression 3D de structures composites

Pavlo Javier Alejandro Santander Tapia

Thèse de doctorat en Génie des systèmes industriels, soutenue le 11-12-2020

Équipe de recherche sur les processus innovatifs

Recyclage des plastiques par modification chimique de thermoplastiques

Violette Mohring

Projet de thèse en Physique et chimie des matériaux depuis 01-09-2020

ESPCI École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris

Extension et mise à niveau d’un pilote de production de carburants alternatifs à partir de déchets plastiques

Shawki Mazloum

Thèse de doctorat en Energétique, Thermique, Combustion, soutenue le 22-10-2021

Laboratoire de Génie des procédés – environnement – agro-alimentaire

Méthanisation des plastiques biodégradables : performances et diversité microbienne

Guillaume Cazaudeh

Thèse de doctorat en Physiologie et biologie des organismes – populations – interactions,

soutenue le 11-03-2022

Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux