Ingénierie quand on est une femme : les témoignages qui font réfléchir

La question de la place des femmes dans l’ingénierie se pose encore notamment dans certains domaines tels que la mécanique et l’électronique. Pourtant cette voie n’est pas réservée aux hommes tout comme l’envie d’étudier les sciences.

Nous avons à cœur d’en parler avec celles et ceux qui font avancer les choses. Pour ce faire, revenons sur un webinar animé par Marie-Hélène Therre, ingénieure ENSAIS-INSA Strasbourg et présidente d’honneur de l’association Femmes Ingénieurs.

Spécialiste de la diversité et de l’inclusion, elle y partageait son expérience et proposait des pistes concrètes pour avancer dans un environnement encore très masculin.

Pourquoi la mixité est-elle essentielle dans les équipes d’ingénierie ?

Comment construire sa place dans un secteur qui reste marqué par les stéréotypes ?

Autant de questions abordées dans ce webinar inspirant à (re)découvrir sur ce lien.

Et justement, le sujet reste d’actualité.

L’IESF a lancé une série de vidéos sur YouTube autour de la question : “C’est quoi un ingénieur ?”, réalisées par des étudiants et étudiantes en école d’ingénieurs.

Ce mois-ci, on a eu un vrai coup de cœur pour la vidéo “L’ingénieure au féminin”, signée Maylis Mercat (INSA Lyon) à voir ici.

En 3 minutes, elle casse les clichés, raconte son parcours et montre qu’être ingénieur, c’est avant tout une histoire de passion et d’engagement et non de genre.

Pour conclure, nous pouvons dire que “L’ingénierie a besoin de toutes les intelligences et de tous les talents pour relever les défis de demain.” — Marie-Hélène Therre