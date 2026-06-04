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Ingénieuses 2026 : la 16ème édition toujours aussi inspirante

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Ingénieuses 2026 : la 16ème édition toujours aussi inspirante !

Posté le par Hélène BARRILLET dans Innovations sectorielles

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Une initiative qui promeut l'égalité des genres dans les études et métiers de l'ingénierie, avec un accent particulier sur les filières du numériques où les femmes sont sous-représentées.

Un constat toujours d’actualité sur l’orientation des filles

Au travers de profils et de carrières remarquables, Ingénieuses met en avant des femmes, des écoles et des soutiens qui mènent également des actions concrètes pour défendre cette cause et contribuer à faire diminuer les comportements sexistes et les violences faites aux femmes.

Des parcours inspirants mis à l’honneur

Nous félicitons toutes les candidates du concours ainsi que les lauréates aux parcours inspirants qui nous rappellent que le talent n’a ni origine unique ni parcours prédéfini.  

Cette année, plusieurs profils ont été distingués, notamment :

Tayina Daou (CESI), lauréate du prix de l’élève-ingénieure France, aux côtés de Ghita Berrada, lauréate du prix de l’élève ingénieure Afrique du Nord, distinguées pour la qualité de leur parcours et leur engagement très fort marqué par des actions plus que concrètes puisqu’elles ont toutes deux créé des associations pour les jeunes filles.

Du côté des femmes ingénieures, ont également été distinguées Aude Lemar-Verrier (Grenoble INP – Ensimag), lauréate du prix de la femme ingénieure, Judith Sasportes (CY Tech), récompensée par le prix de la femme ingénieure junior, ainsi que Corinne Tognetty (INSA Toulouse), qui a reçu le prix de la femme du numérique.

Des écoles engagées pour faire bouger les choses

Bravo aussi aux écoles qui permettent à travers leurs projets de défendre cette cause à plus grande échelle et cela même chez les plus petits, parfois dès la maternelle. 

Parmi les initiatives récompensées cette année :

  • ISEP – Prix lycéen pour son hackathon IA et mixité
  • 3iL Ingénieurs – Prix du projet le plus original avec « 3iElles Ingénieures »
  • ESIEE Paris – École la plus mobilisée avec « Et si Ingénieur s’écrivait avec un E ? »
  • ENM – Prix de l’engagement étudiant avec « Un avenir ensoleillé et respectueux »
  • Centrale Nantes – Prix spécial du jury pour « Ingénierie : pour un avenir au féminin »

Une dynamique collective pour ouvrir le champ des possibles

Cette nouvelle édition confirme l’importance de multiplier les actions de sensibilisation et les modèles inspirants pour encourager davantage de jeunes filles à s’orienter vers les sciences et l’ingénierie.

Une démarche collective essentielle pour continuer à faire évoluer durablement la place des femmes dans ces métiers d’avenir que nous sommes fiers de promouvoir chaque année.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

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