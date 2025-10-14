Professionnels de l’eau : cap sur Clermont-Ferrand pour CYCL’EAU !

Techniques de l'Ingénieur, dans le cadre du partenariat avec le salon CYCL'EAU, continue de mettre en avant les innovations et les acteurs qui oeuvrent pour une gestion intelligente de la ressource Eau en collectivité.

Reconnu comme le rendez-vous régional de référence pour les professionnels de l’eau, CYCL’EAU pose ses valises pour la première fois à Clermont-Ferrand. Fort de vingt éditions depuis 2017, le salon offre une plateforme d’échanges et de solutions réunissant collectivités, industriels et experts du secteur.

Organisé en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, Clermont Auvergne Métropole, le GRAIE, le Pôle Aquanova et Vichy Communauté, l’événement s’inscrit dans un contexte particulièrement stratégique.

Alors que de nouvelles obligations de surveillance des PFAS dans l’eau potable entreront en vigueur dès 2026 et que le prix de l’eau poursuit sa hausse, la filière se trouve plus que jamais au cœur des enjeux environnementaux. CYCL’EAU Clermont-Auvergne arrive à point nommé pour favoriser le dialogue, la coopération et l’innovation autour de la gestion de la ressource.

Le salon s’ouvrira par une conférence sur le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE), une démarche préventive promue par l’OMS et inscrite dans la directive européenne 2020/2184.

Au cœur de cette première édition auvergnate, le Village Innovation réunira dix entreprises porteuses de solutions innovantes, notamment en robotique et intelligence artificielle au service de l’eau.

Avec 60 exposants, ateliers techniques et conférences thématiques, CYCL’EAU Clermont-Auvergne proposera un panorama complet : gestion des eaux pluviales, réutilisation des eaux usées, qualité des eaux de baignade, prix de l’eau ou encore restauration des rivières.