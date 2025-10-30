Les thèses du mois : « Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Développement et optimisation mécanique d’un filtre innovant pour le traitement de l’eau potable

Par Vincent Quezel-Castraz

Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces

Chasseneuil-du-Poitou, École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique

Quand les PLU(i) régulent la pluie : évaluation du potentiel des Plans Locaux d’Urbanisme pour intégrer la gestion des eaux pluviales à la source : le cas de Nantes Métropole

Par Saray Valentina Chavez Colmenares

Urbanisme, Aménagement et Transports

Laboratoire Avenues – Compiègne

Dépollution des eaux souterraines par un procédé électrochimique hybride

Par Maha Ben Arfa

Génie des procédés

Université Clermont Auvergne

Study of non-thermal plasma produced by dielectric barrier discharge. Applications to water depollution and deposition of thin layers

Par Tian Tian

Physique. Génie électrique

Orléans

​Photocatalysts for Hydrogen Generation and Wastewater Treatment

Par Ana Andrea Méndez Medrano

Chimie

Université Paris-Saclay

Application de l’approche Multi-barrières pour la réutilisation des eaux usées traitées : Construction d’un outil de simulation participative pour accompagner l’évaluation et la gestion des risques associés aux micro-organismes pathogènes

Par Alice-Rose Thomas

Environnement

Lyon, INSA

Nouveaux supports poreux pour limiter la communication bactérienne dans les bioréacteurs à membrane utilisés pour la réutilisation des eaux usées traitées.

Par Ermias Mideksa

Génie des Procédés et de l’Environnement

Université de Toulouse

Advanced data validation methods for wastewater sensors using Artificial Intelligence

Par Imane Zidaoui

Hydraulique urbaine

Strasbourg