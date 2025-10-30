Les thèses du mois : « Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de septembre, « Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Développement et optimisation mécanique d’un filtre innovant pour le traitement de l’eau potable
Par Vincent Quezel-Castraz
Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces
Chasseneuil-du-Poitou, École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique
Quand les PLU(i) régulent la pluie : évaluation du potentiel des Plans Locaux d’Urbanisme pour intégrer la gestion des eaux pluviales à la source : le cas de Nantes Métropole
Par Saray Valentina Chavez Colmenares
Urbanisme, Aménagement et Transports
Laboratoire Avenues – Compiègne
Dépollution des eaux souterraines par un procédé électrochimique hybride
Par Maha Ben Arfa
Génie des procédés
Université Clermont Auvergne
Study of non-thermal plasma produced by dielectric barrier discharge. Applications to water depollution and deposition of thin layers
Par Tian Tian
Physique. Génie électrique
Orléans
Photocatalysts for Hydrogen Generation and Wastewater Treatment
Par Ana Andrea Méndez Medrano
Chimie
Université Paris-Saclay
Application de l’approche Multi-barrières pour la réutilisation des eaux usées traitées : Construction d’un outil de simulation participative pour accompagner l’évaluation et la gestion des risques associés aux micro-organismes pathogènes
Par Alice-Rose Thomas
Environnement
Lyon, INSA
Nouveaux supports poreux pour limiter la communication bactérienne dans les bioréacteurs à membrane utilisés pour la réutilisation des eaux usées traitées.
Par Ermias Mideksa
Génie des Procédés et de l’Environnement
Université de Toulouse
Advanced data validation methods for wastewater sensors using Artificial Intelligence
Par Imane Zidaoui
Hydraulique urbaine
Strasbourg
Impact sur des sols agricoles et des plantes de l’irrigation par des effluents textiles traités
Par Sourour Mzahma
Sciences de la Terre et de l’environnement
Strasbourg
