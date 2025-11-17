Semaine de l’industrie, accédez à 10 ressources clés

| Une question ?
Posté le par Hélène BARRILLET dans Innovations sectorielles

Depuis 2011, la semaine de l’industrie valorise l’industrie française à travers des milliers d’initiatives : visites d’usines, forums métiers, ateliers pédagogiques, rencontres professionnelles, interventions dans les écoles… L’édition 2024 a réuni plus de 5,7 millions de participants autour de 8 000 événements.

Pour accompagner cette dynamique, nous vous proposons un guide pratique qui regroupe 10 contenus issus de nos ressources documentaires. 

6 articles de référence à consulter librement jusqu’au 1er décembre :  

2 fiches pratiques pour un décryptage clair des méthodes et outils, avec des mises en application :

2 modules de nos Parcours Pratiques, composés d’exercices progressifs pour monter en compétence à interrompre et reprendre librement :

Posté le par Hélène BARRILLET

#Hydrogène #Recyclage #Intelligence artificielle #Éco-conception #ACV #Mobilité
