Semaine de l’industrie, accédez à 10 ressources clés

Depuis 2011, la semaine de l’industrie valorise l’industrie française à travers des milliers d’initiatives : visites d’usines, forums métiers, ateliers pédagogiques, rencontres professionnelles, interventions dans les écoles… L’édition 2024 a réuni plus de 5,7 millions de participants autour de 8 000 événements.
Pour accompagner cette dynamique, nous vous proposons un guide pratique qui regroupe 10 contenus issus de nos ressources documentaires.
6 articles de référence à consulter librement jusqu’au 1er décembre :
- Production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau
- Les accumulateurs Li-ion, composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables
- LiOH et transition énergétique : matériau clé du stockage thermique
- Analyse du cycle de vie (ACV) : méthodologie, applications et limites
- Intelligence artificielle et innovation : exemples d’applications
- Recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
2 fiches pratiques pour un décryptage clair des méthodes et outils, avec des mises en application :
- Intégrer des pratiques d’écoconception dans l’entreprise
- ChatGPT pour la recherche d’informations et la veille
2 modules de nos Parcours Pratiques, composés d’exercices progressifs pour monter en compétence à interrompre et reprendre librement :
