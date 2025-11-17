La quotidienne : revue de presse du 17 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce lundi 17 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Tandis que l’État renforce sa stratégie de réindustrialisation et que les régions accélèrent la formation aux métiers techniques, plusieurs signaux d’alerte émergent, tels que la fragilité du leadership spatial ou encore la dépendance persistante aux carburants du maritime. Mais, simultanément, des appels à projets pour soutenir l’innovation environnementale sont lancés. À cela s’ajoutent une forte dynamique autour de l’IA responsable et des évolutions dans la recharge électrique, reflétant l’ampleur des transformations en cours.

Une stratégie industrielle nationale renforcée dans un contexte international tendu

Au fil des communiqués et articles d’analyse, intervient un réajustement de la politique industrielle française : le sommet « Choose France » et la Semaine de l’industrie s’inscrivent dans un cadre plus large de soutien à la fabrication, aux technologies vertes, à l’IA, à la transition énergétique. Certains médias s’interrogent cependant quant à la réalité derrière les annonces, dans un contexte où la concurrence mondiale est forte, les coûts de l’énergie élevés, et les filières traditionnelles (chimie, sidérurgie) sous pression.

Pour sa part, la Région Île‑de‑France a annoncé le « Parcours Industrie », un nouveau dispositif destiné à accompagner 10 000 demandeurs d’emploi vers les métiers de l’industrie, en lien avec les besoins de compétences des entreprises industrielles de la région.

L’industrie spatiale française est menacée de perdre son leadership historique en Europe

Le Monde met en lumière le risque pour l’industrie spatiale hexagonale (qui représente près de 40 % des emplois de l’industrie spatiale en Europe) de se faire dépasser par l’Allemagne, avantageuse sur ses marges budgétaires et ses orientations stratégiques.

L’empreinte carbone du secteur de la pêche toujours très dépendante des carburants

Une étude de l’association Bloom et du cercle de réflexion The Shift Project, relayée dans Le Monde, évalue les émissions du secteur de la pêche maritime française à environ 961 000 t éq CO₂ pour 2022, soit environ 0,2 % de l’empreinte carbone française. Le bilan inclut le cycle de vie des navires et des installations frigorifiques.

Appels à projets Environnement, Climat, Biodiversité

Fimeco Walter France recense plusieurs appels à projets (AAP) dont certains ciblent l’industrie, la R&D ou l’innovation dans des systèmes technologiques, notamment « Résilience et robustesse des systèmes » (industrie/R&D) ou infrastructures d’irrigation.

Une forte activité autour de l’IA responsable, de la cybersécurité et de l’industrie 4.0

IA‑Info souligne que la journée du 17 novembre est marquée par une « très forte densité d’événements autour de l’IA responsable, de la cybersécurité, de l’inclusion, de la régulation européenne et des innovations industrielles ». Parmi les temps forts : le lancement de la conférence European Cyber Week à Rennes (sécurité, IA embarquée), un salon de l’IA à Saint-Lô focalisé sur les usages industriels, et une conférence à Londres sur le futur règlement européen de l’IA. Cette symbiose entre industrie, IA et cybersécurité est à suivre de près.

La recharge des véhicules électriques en France

L’opérateur français Enedis a publié deux études récentes sur la mobilité électrique et le comportement de recharge. Elles montrent qu’au niveau des particuliers, seulement 11 % continuent de recharger entre 17 h et 21 h (période de tension pour le réseau), en recul de 4 points par rapport à 2024.

Par ailleurs, la moitié des entreprises disposent désormais d’un point de charge par véhicule électrique et 45 % autorisent la recharge des véhicules personnels sur site (+ 12 pts en un an). En parallèle, la réforme tarifaire « TURPE 7 » entrée en vigueur le 1er novembre 2025 modifie les plages horaires d’heures creuses pour mieux coller à la production solaire, un signe clair que la recharge véhicule est de plus en plus intégrée aux enjeux de réseau et d’énergie.