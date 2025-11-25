Semaine de l’industrie 2025 : quand l’industrie se dévoile et se renouvelle

Du 17 au 23 novembre 2025, l’industrie française a ouvert ses portes à travers près de huit mille événements labellisés afin de faire découvrir ses métiers, ses enjeux et ses perspectives. Cette quatorzième édition, placée sous le thème « Avec l’industrie, fabrique ton avenir », illustre à la fois les dynamiques de transformation de la filière et les défis auxquels elle fait face. Voici les principaux enseignements de cette semaine marquante.

La Semaine de l’industrie 2025 a confirmé son statut de grand rendez-vous national dédié à la découverte des métiers et des enjeux industriels. Plus de huit mille événements ont animé les territoires et réuni une large diversité de publics, avec une attention accrue pour les jeunes, les personnes en reconversion et les publics traditionnellement éloignés des filières techniques. Cette édition aura également mis en lumière une industrie innovante, engagée dans la décarbonation et fortement ancrée dans les territoires, avec l’objectif de montrer qu’elle répond aux besoins du quotidien, qu’il s’agisse de mobilité, de construction ou de services numériques.

Les formats proposés ont mêlé visites d’usines, ateliers de réalité virtuelle, rencontres avec des ingénieurs, job-datings ou encore immersions en établissements scolaires. Au fil de la semaine, plusieurs domaines se sont nettement distingués par leur attractivité auprès du public. Les technologies numériques et l’intelligence artificielle ont suscité un vif intérêt, portées par l’essor de l’industrie du futur et des outils digitaux embarqués dans la production. Les métiers liés aux villes intelligentes ont également attiré de nombreux visiteurs, notamment grâce à une journée thématique organisée autour de la Smart City, qui associait construction durable, mobilité connectée, gestion énergétique et domotique. Enfin, les initiatives centrées sur la mixité dans l’industrie, en particulier celles visant à faire découvrir les parcours scientifiques et techniques aux collégiennes et lycéennes, ont rencontré une forte mobilisation.

Enjeux et enseignements : entre compétences, transitions et image

Au-delà de la dynamique événementielle, cette édition a mis au jour trois grandes tendances structurantes.

La première concerne le besoin urgent de compétences dans un secteur qui prévoit plus de 250 000 recrutements dans l’année à venir. La participation élevée aux ateliers d’orientation et aux visites immersives souligne l’importance de rendre l’industrie plus lisible et plus accessible, notamment pour les jeunes qui envisagent leur avenir professionnel.

La seconde tendance porte sur la transformation profonde des outils industriels. Les événements consacrés à la décarbonation, aux procédés bas carbone, à la robotique et à la numérisation des ateliers ont été parmi les plus fréquentés. Ils illustrent la manière dont l’industrie cherche à répondre aux attentes environnementales tout en modernisant ses chaînes de production. Le public, notamment étudiant, s’est montré particulièrement sensible à ces enjeux, confirmant que la transition écologique reste un argument d’attractivité déterminant pour les métiers techniques.

Enfin, cette semaine a rappelé à quel point le travail sur l’image du secteur demeure central. L’industrie souffre encore de représentations datées, souvent associées à des conditions de travail difficiles ou à un manque d’innovation. Or, les indicateurs relayés durant l’événement montrent une évolution positive. Une enquête citée par le réseau des Chambres de commerce et d’industrie indique que les jeunes perçoivent désormais l’industrie comme un univers innovant et porteur de sens. La multiplication d’ateliers pratiques, de démonstrations technologiques et de témoignages de jeunes professionnels contribue à nourrir cette perception renouvelée.

La Semaine de l’industrie 2025 aura donc été un moment d’ouverture, d’échanges et de découvertes, révélant une industrie française active, engagée et résolument tournée vers l’avenir. Si l’édition a mis en lumière une forte appétence pour les domaines du numérique, de l’IA, de la ville intelligente et de l’innovation durable, signes que les transformations en cours captent largement l’attention des nouvelles générations, le défi reste immense. Attirer les compétences, accompagner les transitions technologiques et écologiques, renforcer la visibilité des métiers et ancrer l’industrie dans les territoires exigent une action continue.

Cette semaine aura porté un élan, mais c’est sur la durée que se jouera la capacité du pays à faire de son industrie une force d’avenir.