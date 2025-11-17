L’industrie ouvre ses portes et mise sur les talents pour bâtir l’avenir

Du 17 au 23 novembre 2025, la 14ᵉ édition de la Semaine de l’industrie s’installe partout en France, offrant une vitrine exceptionnelle des métiers industriels, des filières d’avenir et des besoins en recrutement de ce secteur stratégique. Cet événement se veut un moment clé pour rapprocher jeunes, demandeurs d’emploi, entreprises et centres de formation autour des défis de l’industrie moderne.

La Semaine de l’industrie 2025, orchestrée par la Direction générale des Entreprises (DGE) et ses partenaires, se tient du 17 au 23 novembre. L’édition se décline sous le thème « Avec l’industrie, fabrique ton avenir ». L’objectif fondamental est de valoriser les métiers de l’industrie, d’ouvrir des portes sur des formations et des parcours peu visibles, et de renforcer l’attractivité d’un secteur encore trop souvent perçu comme figé ou peu dynamique.

Ce rendez-vous s’adresse tout particulièrement aux collégiens, lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi et à l’ensemble de l’écosystème de la formation et de l’orientation. Les entreprises, écoles et centres de formation sont invités à ouvrir leurs portes, organiser des visites, des ateliers, des webconférences. Le programme prévoit entre autres des forums métiers, des démonstrations, des visites d’établissements industriels et des interventions dans les classes.

Des métiers en tension qui cherchent leurs talents

Au-delà de cette promotion, l’édition 2025 entend répondre à des défis de fond dans l’industrie française, dont la ­question des recrutements. Ainsi, selon un communiqué de presse du ministère de l’Économie, près de 153 000 projets de recrutement étaient prévus dans l’industrie en 2025, et 90 % des entreprises du secteur avaient déjà rencontré des difficultés de recrutement en 2024. Par ailleurs, un rapport d’inspection pointe que l’industrie, malgré une création de plus de 100 000 emplois depuis 2017, reste en proie à des tensions structurelles sur les effectifs et les compétences.

Ces difficultés à recruter sont particulièrement marquées pour les métiers techniques ou d’entretien, ainsi que pour les fonctions liées à la maintenance, aux automatismes ou à l’électronique. Une étude identifie de nombreux profils d’ouvriers qualifiés, techniciens de maintenance en électricité-électronique, régleurs ou ouvriers de conduite d’équipement comme « métiers en tension ». Ce constat s’inscrit dans un contexte où la dynamique de réindustrialisation et de transition (numérique, environnementale) requiert de nouveaux talents capables d’évoluer dans des environnements modernisés.

La Semaine de l’industrie constitue donc une double opportunité. Pour les jeunes et les demandeurs d’emploi, elle permet d’identifier des filières qui recrutent et offrent des perspectives ; pour les entreprises et la formation, c’est un espace permettant de sensibiliser, inspirer les vocations et casser les représentations vieillissantes de l’industrie. Les 19 filières industrielles sont mobilisées, couvrant des métiers aussi variés que la production, la qualité, la sécurité, l’environnement ou la R&D.

Révéler des vocations et bâtir une industrie plus inclusive

Un autre enjeu majeur de l’édition 2025 est la question de la mixité. Le secteur industriel continue de compter un pourcentage de salariées inférieur à 30 % dans ses effectifs, ce qui explique l’attention portée à la place des femmes dans le domaine. L’événement vise donc à promouvoir les parcours féminins dans les métiers techniques, d’ingénierie ou de production, et à faire évoluer l’image de l’industrie vers plus d’inclusion et de diversité.

Au niveau des opportunités, la Semaine permet également de faire le lien entre les transformations industrielles (transition énergétique, numérique, réindustrialisation) et les besoins concrets en compétences. L’industrie d’aujourd’hui est en effet tournée vers l’innovation, le cœur du territoire et la modernisation des process. Ainsi, pour un étudiant ou une personne en reconversion, c’est le moment d’entrer en contact avec des secteurs porteurs, de découvrir des formations, de rencontrer des professionnels et de mieux cerner les débouchés concrets.

Enfin, l’événement se positionne comme un outil d’orientation et d’attractivité, permettant de « fabriquer l’avenir » tant pour les jeunes que pour les entreprises. Plus largement, dans un contexte où l’industrie française doit relever des défis de compétitivité et de souveraineté, cet événement national joue un rôle stratégique.

La Semaine de l’industrie 2025 représente dès lors bien plus qu’une simple semaine d’initiatives : c’est un point de convergence entre orientation, formation, recrutement, transformation industrielle et image sectorielle. Pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et les entreprises, elle offre un cadre concret permettant de découvrir des métiers d’avenir, de se connecter à des filières qui recrutent et de contribuer à faire évoluer l’image de l’industrie. Dans un environnement en mutation, c’est un moment clé pour saisir les opportunités et façonner les talents qui feront l’industrie de demain.