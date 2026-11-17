Un robot a réussi l’exploit d’assembler une structure en orbite, validant ainsi une étape importante du programme NOM4D de la DARPA. Une réussite qui a réveillé l’espoir de voir prochainement se développer la construction de systèmes spatiaux de grande envergure dans l’espace. Est-ce le point de départ d’une révolution technologique dans la fabrication en orbite ? Le procédé est-il assez mûr pour tenir ses promesses ?

Le 5 novembre dernier, pour la première fois, une structure a été construite de manière autonome dans l’espace sans l’intervention d’astronautes. La démonstration s’inscrit dans le programme NOM4D[1] de la DARPA[2] qui vise à développer la construction de structures robustes dans l’espace en acheminant les matières premières depuis la Terre pour une fabrication en orbite. En collaboration avec Caltech[3], l’aventure a commencé il y a plus de six mois, le 30 mars 2026, avec le décollage de la charge utile ASTRA[4] à bord du vaisseau spatial orbital Vigoride 7 lancé par la mission Transporter-16 de SpaceX.

Un prototype fonctionnel en 15 mois

La démonstration menée par les chercheurs de Caltech s’appuie sur un robot, nommé ASTRA, capable de se déplacer selon trois axes linéaires. Ce constructeur de structures métalliques, d’un volume d’environ un mètre cube, transportait deux travées préfabriquées de la structure ainsi que des supports diagonaux constitués d’entretoises et de joints en aluminium.

Une fois le lancement réussi, ASTRA, désormais en orbite, a pu se mettre à la tâche grâce à un manipulateur en forme de bras qui répondait aux commandes de construction envoyées depuis la Terre à l’ordinateur de bord via le véhicule Vigoride. Après le déploiement des deux sections préfabriquées, l’assemblage de la troisième travée a pu être effectué par le robot, chaque section étant construite pièce par pièce.

Six mois auront été nécessaires à ASTRA pour la construction et seulement quinze pour passer de l’idée au lancement d’un prototype fonctionnel dans l’espace.

Bientôt la construction de très grandes structures dans l’espace ?

En prouvant la faisabilité du concept d’assemblage, cette démonstration a évidemment donné une impulsion aux équipes qui élaborent la technologie NOM4D, celle qui est utilisée pour l’assemblage de structures résistantes dans l’espace. Andrew Detor, le responsable du programme NOM4D, prévoit la construction de très grandes structures : « Par “très grandes”, j’entends des structures de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres. Rien de comparable à cette échelle n’est réalisable aujourd’hui. ».

La taille est, en effet, limitée par les deux méthodes utilisées pour installer de grandes structures en orbite : assemblage de la structure entièrement sur Terre et dépliage dans l’espace, ou assemblage manuel à partir de grandes pièces envoyées lors de plusieurs lancements individuels. Les objets envoyés sont donc contraints par la taille de la coiffe de la fusée, incompatible avec les dimensions kilométriques des grandes infrastructures.

Pour construire, à terme, de grandes infrastructures telles que des bases spatiales ou des habitats, d’immenses panneaux solaires, des surfaces réflectrices ou encore de grandes antennes radio, le développement d’une troisième option va devenir crucial. À la place de cet exercice d’origami, les futurs systèmes spatiaux pourraient être construits directement sur leur lieu d’utilisation.

Même si les avancées obtenues sont importantes, les dimensions visées laissent songeur. ASTRA n’a, en effet, construit que 1,4 mètre de large d’une antenne réflectrice. En outre, l’automatisation n’est pas aboutie puisque la construction était supervisée par l’équipe de chercheurs qui a été obligée d’intervenir pour résoudre les problèmes grâce à un jumeau numérique de laboratoire.

[1] Prononcé NOMAD. « Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design ».

[2] Defense Advanced Research Projects Agency

[3] California Institute of Technology

[4] Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly