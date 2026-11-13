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Starship : SpaceX va tenter une première récupération complète de son lanceur géant

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Starship : SpaceX va tenter une première récupération complète de son lanceur géant

Posté le par Nicolas LOUIS dans Innovations sectorielles

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Après plusieurs tentatives réussies de récupération du premier étage de son lanceur, l'entreprise d'Elon Musk veut désormais aller plus loin en rattrapant également le vaisseau supérieur au cours d'un quinzième vol d'essai. Elle souhaite également tester un booster de troisième génération ainsi que de nouvelles technologies destinées à préparer de futures missions lunaires.

C’est une étape importante que s’apprête à franchir SpaceX ce vendredi. Au plus tôt à 23h45, heure de Paris, une fenêtre de lancement doit s’ouvrir pour permettre à l’entreprise américaine de récupérer les deux étages de son lanceur géant Starship au cours d’un même vol. Une manœuvre inédite puisque, depuis octobre 2024, seul le premier étage, baptisé Super Heavy, a été récupéré sur la base de lancement. Jamais le vaisseau supérieur, appelé Ship, n’a encore été ramené, ce qui constitue un défi technique majeur pour Elon Musk, qui cherche à développer un véhicule entièrement réutilisable.

Jusqu’à présent, cet étage supérieur terminait systématiquement sa course dans l’océan. Durant ce quinzième vol d’essai, l’opération va consister à rattraper les deux étages à l’aide de deux bras mécaniques situés sur le site de lancement de Starbase, au Texas. Le booster Super Heavy doit revenir environ six minutes après le décollage. Une manœuvre déjà effectuée avec succès lors de trois précédents vols, mais qui doit cette fois être réalisée avec un booster de troisième génération, qui n’a encore jamais été rattrapé.

Quant au vaisseau supérieur, son retour représente un défi encore plus important. Après sa séparation avec le booster, Ship doit rester en orbite pendant environ 22 heures, en effectuant quatorze orbites autour de la Terre à quelque 275 kilomètres d’altitude. Il doit ensuite freiner pour quitter son orbite, avant d’entamer une rentrée atmosphérique qui le conduira vers le sud du Texas.

Durant cette phase, le vaisseau doit conserver une orientation précise, avec sa face inférieure tournée vers le sol, afin de ralentir grâce à la résistance de l’atmosphère, tout en exposant son bouclier thermique à des températures très élevées. Il devra ensuite se redresser à la verticale, rallumer ses moteurs et ralentir suffisamment pour être intercepté par les bras de la tour au sol. Étant donné que le vaisseau doit survoler des zones habitées, cette récupération ne sera réalisée que si les critères de sécurité exigés par l’autorité américaine de l’aviation civile (FAA) sont par ailleurs remplis.

Valider une troisième génération de Starship

Ce vol doit aussi permettre à SpaceX de tester la troisième génération de Starship. Le booster dispose notamment de trois grilles de stabilisation au lieu de quatre, avec une conception modifiée pour faciliter sa récupération. Le système de séparation des deux étages a aussi été repensé. Il permet toujours d’allumer les moteurs du vaisseau supérieur avant que le booster ne se soit complètement détaché, mais il est désormais intégré à la structure de ce dernier, ce qui le rend réutilisable. Enfin, concernant le vaisseau supérieur, les modifications concernent principalement la propulsion, avec l’intégration de moteurs Raptor 3 plus puissants, mais portent également sur les réservoirs et les systèmes de contrôle en vol.

Ce lancement doit également servir à tester les capacités de transport du véhicule. Une fois en orbite, Ship doit déployer 26 satellites Starlink V3, dont trois seront équipés de caméras pour observer le comportement du bouclier thermique. Les images doivent notamment servir à évaluer son état afin de déterminer si le vaisseau peut retourner vers la tour.

Les améliorations apportées à Starship répondent également à un objectif à plus long terme visant à utiliser ce lanceur comme un moyen de transport spatial capable d’effectuer des missions répétées vers la Lune puis Mars. Pour cela, il devra disposer de quantités importantes de carburant. La solution envisagée par SpaceX consiste à le ravitailler en ergols directement en orbite. La troisième génération intègre déjà des dispositifs de connexion et d’amarrage destinés à permettre ces opérations.

Cette version lunaire de Starship, baptisée Human Landing System (HLS), est développée par SpaceX dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Elle doit permettre le transport d’astronautes entre l’orbite lunaire et la surface de la Lune. Toutefois, la nouvelle stratégie dévoilée par l’agence américaine le mois dernier ne prévoit plus d’attribuer à l’avance une mission d’alunissage précise à SpaceX ou à Blue Origin.

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