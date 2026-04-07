Voyage autour de la Lune avec Artemis II

Première mission habitée de la Nasa depuis Apollo 17 en décembre 1972, Artemis II est une étape clé pour établir une présence permanente sur la Lune et ouvrir la voie à la première mission habitée vers Mars. L’agence spatiale américaine a récemment indiqué qu’elle souhaitait augmenter la cadence de ses vols et effectuer un premier alunissage avec Artemis début 2028. Des objectifs ambitieux qui visent à maintenir la domination américaine sur la Chine, son principal concurrent pour l’exploration spatiale.

La première mission spatiale habitée du programme Artemis de la Nasa est en cours. La fusée SLS (Space Launch System) et son vaisseau Orion ont décollé dans la nuit du 1er au 2 avril depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride. Les passagers sont au nombre de quatre : trois Américains et, fait inédit, un Canadien de l’Agence spatiale canadienne.

Les astronautes ne poseront pas le pied sur la Lune : la mission consiste en un voyage d’environ dix jours comprenant seulement un survol lunaire qui a eu lieu le 6 avril. Cette escapade se terminera par un amerrissage au large de San Diego.

Bonjour le monde !

Émerveillés par la vue de notre planète, les astronautes ont partagé les premières photos de la Terre depuis le hublot du vaisseau Orion. Publiées par la Nasa le 3 avril, ces images révèlent deux aurores boréales et la lumière zodiacale tandis que la Terre éclipse le Soleil.

Lors de son survol le plus proche, le vaisseau spatial est passé à moins de 6 540 kilomètres de la surface lunaire et a atteint une distance de près de 407 000 kilomètres de la Terre, environ 6 600 kilomètres de plus qu’Apollo 13 en 1970. Artémis II a donc dépassé le record de la plus grande distance jamais parcourue par des humains depuis la Terre.

Une mission qui a connu des aléas jusqu’à la dernière minute : dans la nuit du 21 février dernier, un problème d’alimentation en hélium au niveau de l’étage de propulsion cryogénique intermédiaire a contraint les équipes à reporter le lancement de la fusée pour entreprendre les réparations nécessaires.

Le début d’un long chemin vers l’alunissage

La mission Artémis II s’appuie sur le succès d’une première mission menée en novembre 2022 : Artémis I. Un vol d’essai sans équipage qui a permis de tester le lancement de la fusée pour la première fois et d’évaluer les capacités du vaisseau spatial Orion.

La mission Artémis II devrait permettre de mener des recherches novatrices en santé humaine en conditions réelles dans l’environnement spatial. En outre, pendant les trois heures de survol lunaire, les astronautes auront pu analyser les caractéristiques géologiques de la Lune telles que des cratères d’impact et d’anciennes coulées de lave.

En 2027, la mission Artémis III succédera à Artemis II, ce vol supplémentaire a été annoncé par la Nasa, le 27 février dernier. Cette mission testera l’un ou les deux atterrisseurs commerciaux de SpaceX et Blue Origin. La Nasa a également précisé qu’elle augmenterait le rythme de ses missions dans le cadre du programme Artemis et qu’elle souhaitait standardiser la configuration de la fusée SLS.

Pour ses missions Artemis, la Nasa a décidé d’avancer par étapes logiques en s’inspirant de la conception des missions Apollo. L’ensemble des vols Artemis doit permettre de faire progresser graduellement les connaissances afin de rapprocher l’agence de son objectif : l’exploration future de la surface lunaire.

Il faudra attendre début 2028 avec la mise en œuvre de la mission Artemis IV pour ce premier alunissage. Cette mission prévoit le déploiement d’une présence humaine sur la Lune : deux membres d’équipage passeront environ une semaine près du pôle Sud de la Lune pour mener de nouvelles expériences scientifiques avant de retourner en orbite lunaire rejoindre leur équipage.

Alors que SpaceX avait été choisi par la Nasa pour développer un prototype d’atterrisseur lunaire, l’agence a rouvert la compétition en octobre 2025 en intégrant l’entreprise Blue Origin au projet. Toujours en phase de développement, l’atterrisseur lunaire sera-t-il livré à temps pour Artemis III par l’une de ces deux entreprises ?