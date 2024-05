Stoneridge automatise ses processus de collage pour gagner en productivité et durabilité

Afin d’améliorer la productivité et la qualité de ses processus d’assemblage par collage, l’entreprise Stoneridge s’est tournée vers l’automatisation. Et ce changement stratégique semble porter ses fruits : les opérations de calibration quotidiennes durent désormais 2 minutes à peine, contre 45 minutes auparavant !

Stoneridge est un leader mondial dans le domaine des systèmes de caméra et de détection pour véhicules commerciaux et industriels. Les systèmes fabriqués par Stoneridge étant assemblés par collage, Stoneridge a décidé d’automatiser ses procédés, à la fois pour maintenir les standards de qualité du groupe et gagner en productivité.

Une variation problématique du poids des adhésifs

Avant l’automatisation, les opérations de collage étaient manuelles, ce qui engendrait des variations dans les quantités de colle utilisées. Selon Tom Hafkamp, ingénieur logiciel chez Stoneridge, ces variations de poids pouvaient aller jusqu’à 10 % d’un collage à l’autre !

Or, depuis que Stoneridge a automatisé ses process, cette variation est retombée à seulement 1 %, ce qui est une très nette amélioration et un gage de stabilité pour la production : « Cette évolution a significativement augmenté la productivité et la durabilité de notre processus d’assemblage, avec moins de vérifications et ajustements. »

Par ailleurs, cette optimisation du collage a également permis de réduire les déchets d’adhésifs de 20 %.

Des temps de vérification réduits à 2 minutes par jour

Auparavant, les équipements devaient être calibrés tous les 100 produits, ce qui prenait chaque fois entre 5 et 8 minutes. De plus, pour chaque calibration, l’état était vérifié avant et après assemblage, tous les 5 produits. Pour la productivité, le bilan était donc sans appel : pour 400 produits assemblés, 80 mesures étaient nécessaires, ce qui représentait 45 minutes par jour !

Sur ce point, l’automatisation mais aussi le passage à des conditionnements plus grands ont eu un effet radical. Désormais une seule vérification est effectuée, à chaque pause, ce qui prend à peine 2 minutes quotidiennes.

L’automatisation du collage, en quelques mots

Concrètement, le collage automatisé consiste à utiliser un équipement de dosage volumétrique alimenté par deux lignes d’alimentation, une pour chaque composant A et B. L’équipement choisi par Stoneridge est un système de dépose intégré LOCTITE® EQ RC 50 capable de déposer en points ou en cordons.

Deux pompes à rotor, reliées à un contrôleur, permettent ainsi un dosage précis du volume de chaque ligne. Après mélange à la bonne proportion, la colle est alors appliquée par un robot.

Un partenariat d’excellence avec Henkel

Selon Remco Broekhuizen, ingénieur commercial technique chez Henkel, Stoneridge a été informé des possibilités offertes suite à un séminaire en ligne sur cet équipement. « Nous avons organisé une démonstration et effectué un premier test de validation, après lequel Stoneridge a donné son accord. »

Mais en dehors des considérations techniques, pour Stoneridge, les solutions Loctite de Henkel sont une garantie de maintenir des normes de qualité les plus élevées. Leur collaboration va ainsi au-delà de la simple relation client-fournisseur, puisque Stoneridge et Henkel ont un partenariat d’excellence. Ce partenariat permet ainsi aux deux groupes d’innover ensemble, un exemple récent étant l’ajout d’une connexion Wi-Fi au système afin de faciliter l’envoi de notifications au technicien pour faciliter le suivi de production.