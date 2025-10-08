Techniques de l’Ingénieur partenaire des Rendez-vous Carnot 2025

La 18ème édition du rendez-vous de la R&D pour les entreprises se tiendra au Centre des Congrès de Lyon, les 15 & 16 octobre. Techniques de l’Ingénieur participe à l'évènement !

Les Rendez-vous Carnot sont l’événement incontournable pour transformer vos ambitions en innovations concrètes. Il rassemble en un seul lieu les 39 Instituts Carnot et l’ensemble des acteurs de la recherche et du transfert technologique, offrant aux entreprises un accès direct à des solutions de R&D sur mesure.

Cette année, Les Rendez-vous Carnot proposent une expérience enrichie, alliant rencontres qualifiées, conférences d’experts, démonstrations technologiques et moments de networking privilégiés. Pendant deux jours, l’innovation se vit à travers des échanges concrets entre acteurs de la R&D, structures de recherche, grands groupes, startups et investisseurs.

L’objectif : connecter les besoins en innovation aux expertises scientifiques et technologiques pour créer des synergies durables.

