Techniques de l’Ingénieur partenaire d’Euro Industries 2026

Les 17 et 18 novembre 2026, le Parc Expo de Mulhouse accueillera la 10e édition d’Euro Industries, rendez-vous des solutions du futur pour les industriels du Grand Est et des régions transfrontalières. Partenaire de cet événement, Techniques de l’Ingénieur met en lumière un programme consacré aux transformations qui façonnent l’industrie : décarbonation, intelligence artificielle, cybersécurité et performance industrielle.

Deux jours pour accompagner les transformations de l’industrie

Anciennement connu sous le nom de BE 5.0 Industries du futur, le salon-congrès célèbre cette année sa dixième édition. Près de 4 500 visiteurs sont attendus pour découvrir des innovations, échanger avec des experts et identifier de nouveaux partenaires capables de les accompagner dans leurs projets.

Dirigeants, responsables de production, professionnels de la R&D, de l’innovation et du numérique pourront ainsi accéder à une offre diversifiée de solutions industrielles, allant des équipements et de la maintenance à la robotique, en passant par les infrastructures, les énergies et les technologies numériques.

Fidèle à sa vocation de « Rendez-vous des solutions du futur », Euro Industries entend rapprocher les industriels des acteurs qui contribuent à leur transformation, en associant exposition, conférences et rencontres d’affaires.

La décarbonation au cœur des enjeux industriels

La transition énergétique occupera une place centrale dans le programme du 17 novembre. Labellisée « Grand Est Région Verte », cette édition proposera notamment la rencontre « Je-décarbone / Je-m’adapte », organisée en collaboration avec le Comité stratégique de filière Nouveaux Systèmes Énergétiques.

Plusieurs conférences aborderont les leviers de décarbonation et d’adaptation au changement climatique : électrification des usages industriels, perspectives de réduction des émissions, solutions concrètes d’adaptation et dispositifs de financement et d’accompagnement territorial.

L’économie circulaire et l’électrification de l’industrie seront également à l’honneur. Le lendemain matin, le troisième congrès « Cap 2050 », organisé par l’UIMM, NaTran, GRDF et France Gaz, réunira des industriels autour du rôle du gaz vert dans la décarbonation de l’industrie du Grand Est.

Ces échanges permettront aux professionnels de confronter les approches, de partager leurs retours d’expérience et d’identifier des pistes d’action adaptées à leurs contraintes opérationnelles.

Intelligence artificielle et cybersécurité : accélérer la transformation numérique

Le numérique constituera le second axe majeur de cette édition. Le 18 novembre, deux plénières mettront en perspective les opportunités et les risques associés à la transformation numérique des entreprises industrielles.

La première, consacrée à « L’IA, l’ère du concret dans l’industrie », explorera la place de l’intelligence artificielle dans les usages industriels. La seconde abordera la cybersécurité industrielle face à des menaces toujours plus complexes.

Au-delà des conférences, les visiteurs pourront découvrir les expertises d’entreprises spécialisées dans le numérique et la cybersécurité, notamment celles du Cyberpôle Haute Alsace et du Campus Grand Est Cybersécurité.

Une animation immersive permettra également aux professionnels de se confronter à des scénarios de cyberattaques en équipe, dans la peau d’un comité de direction. De quoi sensibiliser les participants aux enjeux de résilience numérique et à la nécessité d’intégrer la sécurité dans les stratégies industrielles.

Innovations, retours d’expérience et rencontres professionnelles

Euro Industries entend aussi favoriser les échanges entre industriels, offreurs de solutions et acteurs de l’innovation. Les visiteurs pourront découvrir les nouveautés présentées sur les stands, assister aux conférences et participer à des rendez-vous BtoB préqualifiés pour faire émerger de nouvelles collaborations.

Le salon accueillera par ailleurs deux challenges étudiants dédiés à la cybersécurité et à la robotique mobile. Ces compétitions réuniront de futurs professionnels, des enseignants et des entreprises autour de défis techniques concrets, contribuant ainsi à valoriser les compétences et les talents de demain.

En associant innovations technologiques, témoignages d’industriels et opportunités de rencontre, cette dixième édition entend apporter des réponses concrètes aux défis de compétitivité et de résilience de l’industrie.

Rendez-vous les 17 et 18 novembre 2026 au Parc Expo de Mulhouse.

Découvrez le programme et les informations pratiques sur le site officiel d’Euro Industries : https://www.euroindustries.eu/fr