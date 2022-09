Techniques de l’Ingénieur participe à Mesure Solutions Expo Lyon 2022

Rendez-vous au stand C42 pour rencontrer Techniques de l’Ingénieur à la nouvelle édition du salon Mesures Solutions EXPO 2022 consacré aux perspectives et innovations du marché de la mesure qui se tiendra les 5 et 6 octobre à la Cité - Centre de Congrès de Lyon.

Née de la volonté des adhérents du Réseau Mesure, cette manifestation est organisée, depuis 2016, en partenariat avec le Collège Français de Métrologie (CFM) et plusieurs partenaires de la formation, du recrutement et de la communication. Ce salon présente l’exhaustivité de l’offre de la Mesure, du monde de la recherche à celui de la production, des solutions actuelles aux perspectives futures.

Cette année, Mesures Solutions EXPO met l’accent sur les solutions de mesure, de métrologie, de capteurs et d’étalonnage. Cet événement touche toute la chaîne de la mesure : les acteurs du process, les ingénieurs, les techniciens de la qualité à la production, en passant par la maintenance et le contrôle, etc.

Au programme :

Des Ateliers Thématiques durant lesquels les exposants sont invités à développer leurs savoir-faire et nouveautés

Un espace emploi consacré à l’échange entre professionnels de la mesure, écoles et acteurs du recrutement

Des conférences et des quizz

Un espace Start Up pour découvrir tous les projets innovants actuels.

A ne pas manquer :

Le Collège Français de Métrologie participera au salon MSE 2022 avec une présence sur l’exposition dans le pavillon « Innovation Métrologie » : cet espace regroupe les sociétés qui souhaitent associer leur marque à l’excellence Mesure et Métrologie.

Le CFM animera des conférences réparties sur les deux journées du salon, avec comme objectifs de présenter des bonnes pratiques mesures, de pouvoir échanger avec les experts présents sur les problématiques industrielles quotidiennes ou plus avancées du processus de mesure.

Pour plus d’informations, consultez le site https://www.reseau-mesure.com/ et téléchargez votre badge gratuit !