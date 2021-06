Techniques de l’Ingénieur participe aux International Business Days Le Mans

Techniques de l'Ingénieur est partenaire des International Business Days Le Mans 2021 qui auront lieu les 18 et 19 août sur le Technoparc du circuit des 24h au Mans.

Cette convention d’affaires est centrée autour de l’innovation dans le secteur des transports. Ces deux journées sont une formidable opportunité business pour les entreprises de toutes tailles des secteurs de l’industrie manufacturière. Elles permettent de se retrouver dans un lieu unique et synonyme d’innovation afin de trouver des pistes pour de nouveaux business, de faire de la veille technologique, de mieux comprendre l’organisation des secteurs, et d’échanger en face à face avec des décideurs dans une ambiance conviviale.

Le programme des journées :

Rendez-vous personnalisés

Pitch des startups

Rencontres Etudiants ingénieurs – Entreprises

Conférences :

– Le futur de la mobilité passe par l’électrification

– Haïku : le management de la performance

– Etat de l’art de la Fabrication Additive

Tables rondes :

– La construction et le développement de bancs d’essais adaptés

– Profiter du dispositif de subvention PFA pour définir sa stratégie de diversification d’activités

Visite privée et guidée des stands de ravitaillement et des paddocks

Tech talks dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Racing

Possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit

L’équipe Techniques de l’Ingénieur sera présente sur place et nous vous invitons à nous rejoindre ! Pour trouver plus d’informations et vous inscrire : www.ibdlemans.fr