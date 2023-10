Thèses du mois : « France 2030, le pari d’une réindustrialisation décarbonée »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois d’octobre, « France 2030, le pari d’une réindustrialisation décarbonée », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Approche intégrée pour l’analyse prospective de la décarbonisation profonde du système électrique européen à l’horizon 2050 face à la variabilité climatique

Seyram Siggini

Thèse de doctorat en Contrôle, optimisation, prospective, Soutenue le 25-03-2021

Centre de mathématiques appliquées

Which parts of their transport chain can carriers and shippers shift to decarbonized modes?

Antoine Robichet

Thèse de doctorat en Transport, Soutenue le 22-06-2023

Laboratoire Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports, et Travail

Towards the Prescriptive Analytics Paradigm for Energy Forecasting and Power System Optimization

Akylas Stratigakos

Thèse de doctorat en Énergétique et génie des procédés, Soutenue le 10-07-2023

Centre Procédés, Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques

Nuclear in decarbonized power systems with renewable energy: Flexibility assessment, modeling framework, and role in the French and Western European electric transition

Arthur Lynch

Thèse de doctorat en Ingénierie économique, Soutenue le 13-12-2022

Laboratoire génie industriel

Expérimenter la vraie vie : le cas de la recharge des véhicules électriques à l’échelle de l’Union européenne

Anne Guillemot

Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace, Urbanisme, Soutenue le 31-01-2022

Centre international de recherche sur l’environnement et le développement

Compétitivité industrielle et décarbonation peuvent-elles aller de pair ?

Aliénor Cameron

Projet de thèse en Sciences Économiques, depuis le 27-09-2021

EconomiX

Étude juridique des mécanismes de décarbonation de l’industrie.

Anaïs De Fontenelle

Projet de thèse en Droit Public, depuis le 19-09-2023.

Transitions Énergétiques et Environnementales

Transition énergétique du transport ferroviaire à l’échelle mondiale à l’horizon 2050 : Appréciation du marché et analyse technico-économique des solutions de décarbonation – Le cas des trains régionaux et du fret ferroviaire

Antoine Belleguie

Projet de thèse en Sciences économiques, depuis le 01-11-2021.

Laboratoire Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports et Travail

Étude du couplage entre électricité et chaleur dans un objectif de décarbonation du système énergétique français

Lukas Hofmann

Projet de thèse en MEP – Mécanique des fluides Énergétique, Procédés, depuis le 01-10-2022.

CEA Paris-Saclay