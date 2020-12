Entre surveillance et protection de la vie privée

En ce moment

Intégration plus forte de l’automatisation des processus dans les entreprises, omniprésence du cloud et de l’Intelligence artificielle… Chaque année, le cabinet Gartner publie ses prédictions technologiques pour l’année suivante. Dans sa dernière livraison, il insiste sur le recentrage vers l’humain avec, d’un côté, une surveillance des comportements et de l’autre, un renforcement de la protection des données personnelles.