Une nouvelle rubrique pour se lancer dans l’intrapreneuriat

Nouveauté chez Techniques de l'Ingénieur : nous vous proposons de découvrir notre toute nouvelle rubrique, consacrée à l'intrapreneuriat ! L’intrapreneuriat consiste à responsabiliser les employés au sein de l’entreprise, en valorisant leurs idées innovantes et en les transformant en un modèle de rentabilité pour l’entreprise. Cette dernière assume les risques et les pertes associés si le projet de l’intrapreneur, ou de l’équipe intrapreneuriale, devait échouer.

C’est la combinaison des responsabilités de l’employé avec ses compétences en matière d’entrepreneuriat qui crée un intrapreneur. Un intrapreneur est l’employé qui saisit une opportunité, développe une idée et la fait passer au niveau supérieur au sein de son entreprise.

L’intrapreneuriat apporte, pour l’entreprise comme pour les collaborateurs, une respiration face aux contraintes des services classiques de Recherche et Développement. D’abord sur le timing : les projets d’intrapreneuriat sont calibrés pour être sélectionnés et accélérés sur un laps de temps relativement court, 4 à 5 années au maximum. C’est une façon d’innover alternative par rapport à la stratégie globale des grands groupes, une manière plus agile et résiliente, qui correspond parfaitement aux attentes des collaborateurs motivés pour entreprendre, en particulier des plus jeunes.

Dans les faits, comment une démarche d’intrapreneuriat réussie peut-elle être mise en œuvre ? Les principes qui gouvernent l’entrepreneur, avec sa liberté de manœuvre, peuvent-ils vraiment s’appliquer à l’intrapreneur qui, lui, subit les contraintes d’un investisseur-employeur souvent unique et issu d’une organisation mature et peu encline à prendre des risques ?

Afin de ne pas rester au stade du vœu pieux, les Editions Techniques de l’Ingénieur proposent une nouvelle rubrique de fiches pratiques dédiées à la mise en place de l’intrapreneuriat. Son auteur, Marc Evangelista, a à cœur de partager son expérience et de faciliter la mise en route d’un tel projet. À travers 3 thématiques principales, le lecteur comprendra la spécificité du management de l’innovation intrapreneuriale, saura mettre en place une organisation intrapreneuriale, et sera en mesure de constituer et d’accompagner une équipe intrapeneuriale.

L’intrapreneuriat dans l’industrie : un pari gagnant !

Le jeudi 3 février à 16h

