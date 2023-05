Le Top 50 de l’entrepreneuriat à impact dévoilé

Carenews dévoile les résultats de la 3ᵉ édition du Top 50 de l’entrepreneuriat à impact en France. Au menu : des entreprises et associations récompensées pour leur soutien à l’économie sociale et solidaire ou à la transition écologique.

L’entrepreneuriat à impact se développe. Mais quelles sont les structures les plus engagées et les plus impactantes ? Pour y voir plus clair, le média Carenews a lancé la 3ᵉ édition de son « Top 50 de l’entrepreneuriat à impact en France ». « Entre l’impact washing et l’impact mania, il est difficile aujourd’hui d’avoir des repères sur ce secteur engagé, explique Flavie Deprez, directrice générale et co-fondatrice de Carenews via communiqué. Ce Top 50 a été créé pour confronter la réalité des données chiffrées aux grands discours. » En haut du podium, le Top 5 récompense Lemon Tri, Corecyclage, HelloAsso, makesense et Konexio.

Ce top 50 comprend 60 % d’entreprises et 40 % de structures associatives ; leur moyenne d’âge est de 11 ans et celle de leurs fondateurs 43 ans. Il récompense les structures dans 10 catégories d’impact. Tour à tour, elles soutiennent ainsi la formation professionnelle et l’accès à l’emploi, l’accès au logement, à l’éducation et à la culture ou encore à la santé. Elles accompagnent les porteurs de projet à impact, favorisent la consommation et production responsables, luttent contre le gaspillage, réduisent les déchets, les recyclent et les valorisent. D’autres participent enfin à une agriculture plus respectueuse de l’environnement ou à la transition énergétique.

Le nouveau classement partage également trois enseignements. Premièrement, le secteur montre sa résilience face à la pandémie de Covid. Le chiffre d’affaires moyen des 30 sociétés lauréates atteint en effet 2,7 millions d’euros, en hausse de 17 % par rapport à 2021. Ensuite, la mesure d’impact s’impose comme un outil incontournable : 100 % des lauréats et 80 % des candidats en ont réalisé au moins une. Et enfin, 19 des 30 entreprises lauréates disposent de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

Une évaluation sur 100 points

Le classement repose sur un questionnaire d’évaluation de 80 questions, notées sur 100 points. Il porte sur la solidité du modèle économique des structures (10 points), leurs pratiques en termes de gouvernance, d’égalité, de transparence et d’implication des parties prenantes (11 points), ainsi que l’intensité et la maturité de leur engagement (18 points). Le caractère innovant de leur solution, sa réplicabilité et son potentiel de changement d’échelle compte pour 23 points. L’évaluation de l’impact dépend pour sa part de la catégorie d’impact considéré et totalise 38 points.

En tête de classement, Lemon tri parvient à récolter un total de 91,9 points. « Étonnamment, la dimension sur laquelle les lauréats doivent le plus progresser, ce sont les “pratiques responsables” avec une note moyenne de 5,8/11, prévient Guillaume Brault, président et co-fondateur de Carenews. À l’inverse, la dimension sur laquelle les lauréats sont le plus performants, ce sont la “qualité et la pertinence de leur solution” avec 20,7/23. »