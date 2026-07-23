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Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable

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Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable ?

Publié en par Pierre Thouverez

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Environnement Innovations sectorielles CO2 Dépollution Impact environnemental Pollution de l'air Réglementation environnementale

Le DAC - direct air capture - est un outil de décarbonation complémentaire à la captation en sortie d'usine, mais sa rentabilité reste aujourd'hui un frein majeur à son déploiement. L'urgence climatique peut-elle faire bouger cette réalité ?

Sommaire

Captage atmosphérique du CO2 : une technologie d'avenir ?
Les enjeux autour de la captation du CO2
Les innovations autour du captage et de la valorisation du CO2
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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/environnement/

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