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Dossier de la rédac'

L’énergie nucléaire surfe sur la transition climatique

Publié en par Pierre Thouverez

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Énergie Combustible nucléaire Fission nucléaire Nucléaire Installation nucléaire Réacteur nucléaire

La filière nucléaire française est un des piliers de la transition décarbonée en cours. Un retour en grâce qui trouve un écho au niveau international.

Sommaire

Le nucléaire tricolore à la relance
Le nucléaire synonyme d’électricité renouvelable à bas coût
Le renouveau du nucléaire à l’international
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