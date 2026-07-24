Le rafraîchissement, un nouveau terrain de souveraineté industrielle ?

Les épisodes de chaleur extrême transforment progressivement la climatisation et la production de froid en enjeux sanitaires, énergétiques et industriels. La France cherche désormais à développer une offre nationale capable de répondre à une demande croissante sans renforcer sa dépendance aux équipements importés.

La réunion organisée le 20 juillet 2026 à Bercy avec les acteurs des équipements thermiques marque une première étape dans la structuration d’une filière industrielle française de la climatisation et du froid. L’objectif consiste à identifier les capacités de production existantes et les leviers permettant d’accroître l’innovation et la fabrication nationales. Cette démarche associe directement l’adaptation au changement climatique, la compétitivité et la souveraineté industrielle, dans un marché aujourd’hui très largement alimenté par des équipements fabriqués en Asie.

L’urgence a été renforcée par les récents épisodes de canicule. Les premières données ont fait apparaître une hausse de 29,1 % des décès toutes causes confondues du 22 au 28 juin 2026 par rapport à la semaine précédente, soit 2 025 décès supplémentaires enregistrés par certification électronique. Dans le même temps, une enveloppe immédiate de 100 millions d’euros a été mobilisée pour les établissements de santé les plus exposés. Ces financements doivent notamment soutenir l’installation de protections solaires (volets, films solaires…) destinées à limiter l’entrée de chaleur dans les bâtiments, de systèmes de rafraîchissement et de climatiseurs adaptés.

Cette accélération des besoins révèle une faiblesse industrielle majeure. Environ 800 000 climatiseurs réversibles sont vendus chaque année en France. Près de 25 % des ménages et 40 % des surfaces tertiaires seraient déjà équipés, alors que la production nationale représente moins de 1 % du marché. La France dispose donc d’un débouché important, mais conserve une présence industrielle marginale face aux fabricants asiatiques.

Une chaîne de valeur plus large que la climatisation

L’enjeu ne se limite pas aux appareils installés dans les logements. Il concerne également les pompes à chaleur réversibles, le froid commercial (congélateurs…), le froid industriel, les composants thermiques, les systèmes de pilotage énergétique et les solutions de gestion intelligente des consommations. Parallèlement, la France dispose d’industriels, de bureaux d’études, d’installateurs, de centres de recherche et d’entreprises innovantes. La difficulté consiste donc désormais à transformer cet ensemble dispersé en une filière structurée, capable de produire à grande échelle et de proposer une offre compétitive.

Le marché reste toutefois sensible à la conjoncture du bâtiment et aux politiques publiques. En 2025, les ventes de pompes à chaleur air-air de moins de 17,5 kilowatts sont restées presque stables, avec un recul de 0,1 %, tandis que les modèles de puissance supérieure ont progressé de 9,3 %. Les industriels demandent notamment un cadre réglementaire stable afin de sécuriser leurs investissements et leurs capacités de production.

À l’échelle mondiale, la consommation d’énergie liée au refroidissement des bâtiments pourrait plus que doubler d’ici 2050 en l’absence de mesures supplémentaires d’efficacité énergétique. Cette progression annoncée renforce l’intérêt économique d’une filière nationale, mais elle impose également de développer des équipements moins énergivores et mieux adaptés aux bâtiments.

La réglementation européenne constitue un autre moteur de transformation. Le règlement sur les gaz fluorés prévoit une réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC), couramment utilisés comme fluides frigorigènes. Plusieurs catégories d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur seront soumises à des interdictions graduelles entre 2027 et 2032, en fonction de leur puissance et du potentiel de réchauffement des fluides employés. Cette évolution favorise le développement de solutions à plus faible impact climatique et ouvre un espace d’innovation pour l’industrie européenne.

Produire du froid sans négliger la sobriété

La construction d’une filière nationale ne peut cependant reposer sur une généralisation sans discernement de la climatisation. L’adaptation des bâtiments doit d’abord intégrer les protections solaires, la ventilation nocturne, l’isolation et les brasseurs d’air. Le refroidissement actif devient nécessaire dans certaines situations, notamment pour protéger les personnes vulnérables, mais les équipements doivent être performants, correctement dimensionnés et associés à une maîtrise de la consommation électrique.

La stratégie française devra donc articuler production industrielle, innovation technologique et efficacité énergétique. Elle pourrait soutenir le développement d’équipements plus performants, de fluides frigorigènes moins émissifs et de systèmes de pilotage adaptés aux logements, aux bâtiments tertiaires et aux installations industrielles.

Les annonces présentées à ce stade définissent surtout une orientation générale, sans détailler encore de calendrier industriel ni de dispositif financier propre à cette nouvelle filière. Le passage d’un marché presque entièrement dépendant des importations à une production française significative reposera sur les investissements, la visibilité réglementaire et la capacité des industriels à changer rapidement d’échelle.

Dans un secteur appelé à prendre une importance croissante, la France tente ainsi de transformer un besoin d’adaptation climatique en une nouvelle opportunité de reconquête industrielle.