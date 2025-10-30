Bonne nouvelle : l’estimation de la production nucléaire est revue à la hausse pour 2025

L'électrification croissante des systèmes s'accompagnera, dans les années à venir, d'une hausse de la demande en énergie nucléaire. L'augmentation de la production de cette énergie se révèle indispensable pour combler les besoins du pays et permet d'offrir une autonomie énergétique réelle. Associée à une forte demande en main-d’œuvre qualifiée, la dynamique en cours traduit une renaissance de la filière française du nucléaire.

EDF a décidé de réviser l’estimation de la production nucléaire pour 2025 selon un communiqué publié le 13 octobre dernier. Comprise initialement entre 350 et 370 térawattheures (Twh), la fourchette de production nucléaire est désormais estimée entre 365 et 375 Twh.

Le communiqué précise que cette fourchette est maintenue entre 350 et 370 Twh pour les années 2026 et 2027.

Cette rehausse montre que la production d’électricité nucléaire n’a pas été perturbée par le report de la date de mise en fonctionnement à pleine puissance de Flamanville 3 prévue initialement pour l’été dernier. Après quatre mois d’arrêt, son unité de production a été reconnectée au réseau électrique national le 15 octobre dernier.

Par ailleurs, EDF s’est engagée à assurer une capacité de production supérieure à 400 Twh par an à horizon 2030.

Une meilleure maîtrise des arrêts de tranche

La progression enregistrée ne date pas de cette année et s’inscrit dans une dynamique déjà observable l’année précédente. Effectivement, à la date du 11 décembre 2024, EDF avait révisé à la hausse l’estimation de la production nucléaire annuelle.

Cette rehausse doit beaucoup à l’optimisation des arrêts de tranche, le fournisseur et producteur d’électricité ayant réduit la durée des arrêts de maintenance des réacteurs nucléaires.

Une stratégie qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action « START 2025¹ » initié en 2019 pour améliorer l’efficacité opérationnelle du programme de maintenance. Les arrêts pour maintenance sont dorénavant plus courts et gérés grâce à des équipes renforcées et mutualisées sur plusieurs centrales. Une stratégie efficace puisqu’à la fin septembre, 18 arrêts sur 33 ont été plus courts qu’anticipés en 2025.

Les bons résultats obtenus cette année contrastent avec ceux observés en 2022. Historiquement basse, la production nucléaire affichait cette année-là 279 Twh en raison de problèmes de corrosion sous contrainte dans les centrales. La France avait alors été contrainte, pour la première fois depuis 42 ans, d’importer son électricité.

Une filière en expansion

L’augmentation de la production se traduit par une autonomie énergétique de la France, qui réduit ainsi sa dépendance aux importations d’électricité. Selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, l’année 2024 a été marquée par des exportations nettes record d’électricité, à 89 Twh, de la France vers ses voisins. Ce chiffre dépasse le précédent record de 77 Twh datant de 2002.

Un nouvel élan qui touche l’ensemble du secteur du nucléaire. Les effectifs sont en augmentation et représentent désormais près de 250 000 emplois en France après une stagnation depuis 2015 autour de 220 000 emplois selon le GIFEN, le syndicat professionnel de l’industrie nucléaire.

L’entretien des centrales nucléaires existantes ainsi que la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR 2 exige une importante main-d’œuvre qualifiée : près de 100 000 recrutements sont planifiés sur les dix prochaines années, au rythme de 10 000 par an.

À noter qu’un rendez-vous important attend les professionnels du secteur : du 4 au 6 novembre prochain se tiendra le World Nuclear Exhibition, un salon mondial réunissant tous les deux ans à Paris les acteurs de la filière du nucléaire civil. Preuve d’un regain d’intérêt pour la filière : le nombre d’exposants ainsi que le nombre de pavillons nationaux sont en augmentation par rapport à la précédente édition (1 000 contre 780 et 24 contre 18 respectivement).

[1] START : Soyons Tous Acteurs de la Réussite des arrêts de Tranche