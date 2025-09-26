Asie du Sud-Est : la ruée vers l’énergie nucléaire

Comment concilier une demande croissante en énergie et les exigences associées à la question environnementale ? Les États d’Asie du Sud-Est devront répondre à cette question alors que le charbon et le gaz sont toujours les sources principales pour la production de leur électricité. Des pays comme l’Indonésie ou le Vietnam semblent se tourner dorénavant vers une alternative qui a fait ses preuves : le nucléaire.

Illustrant la bascule du centre de gravité du monde vers l’Asie, la demande énergétique de cette région a augmenté de 70 % depuis 2000 selon l’AIE[1]. Justifiée par le dynamisme de l’industrialisation et la pression démographique, cette envolée de la demande place les pays membres de l’ASEAN[2] face à un défi. Leur croissance économique est, en effet, majoritairement portée par le charbon et le gaz qui restent au cœur de leur mix énergétique pour la production d’électricité. Se pose alors la question des exigences environnementales : pourront-elles être prises en compte, quand on sait par ailleurs que la production totale d’électricité de l’Asie du Sud-Est devrait tripler d’ici à 2040 ?

Des tentatives abandonnées

Pour diversifier le mix énergétique de ce pôle de croissance, l’hydroélectricité est la source énergétique la plus prometteuse. Au Laos, le vaste réseau fluvial offre un important potentiel hydroélectrique dont le pays est presque entièrement dépendant pour son électricité ; une grande part de la production électrique est exportée vers les pays voisins.

Les barrages hydroélectriques offrent certes une substitution, mais celle-ci demeure insuffisante. Le déploiement de centrales nucléaires aurait un impact plus significatif. Des projets ont été initiés dans ce sens, mais sans se concrétiser pour différentes raisons : répercussions politiques de Tchernobyl ou Fukushima, surcoûts financiers. Par exemple à Bataan, aux Philippines, le réacteur Westinghouse[3] achevé en 1985, n’a jamais produit d’électricité et a coûté 2,1 milliards de dollars au pays. Au Vietnam, en 2016, le gouvernement avait renoncé à la construction d’un projet de centrale à Ninh Thuân. Après huit ans de suspension, le projet a été finalement réactivé.

Aujourd’hui, l’élan pour le nucléaire est manifeste. Les projets de constructions de centrales nucléaires se multiplient et privilégient les petits réacteurs modulaires SMR[4] de faible puissance (inférieur à 300 mégawatts électriques) pour leur conception simple et modulaire qui s’adaptent mieux aux besoins de ces pays.

Le cas de l’Indonésie et du Vietnam

Les ressources de charbon immenses en Indonésie en font le troisième producteur mondial et le premier exportateur au monde. Même si elles constituent la première source d’électricité, le pays envisage désormais de recourir à des alternatives comme le nucléaire. L’Indonésie dispose de réacteurs de recherche, mais sans production d’électricité. Le premier site nucléaire devrait être opérationnel dans une décennie et contiendra un réacteur SMR. 29 sites potentiels ont été identifiés pour la construction d’un parc nucléaire qui pourrait fournir au total entre 45 et 54 gigawatts.

Quant au Vietnam, un changement significatif dans la politique énergétique s’illustre par l’investissement total de 136,3 milliards de dollars d’ici 2030 dans le nucléaire. Les premières centrales nucléaires, d’une capacité combinée pouvant atteindre 6,4 GW, devraient être opérationnelles entre 2030 et 2035.

Le développement à grande échelle de l’énergie nucléaire implique le respect de protocoles de sécurité très exigeants. Pour s’y conformer, il faudra être prêt à des investissements importants afin de développer les infrastructures ou la formation d’un personnel qualifié. Il faudra aussi s’appuyer sur une coopération politique et économique forte avec d’autres pays pour pallier le manque de structuration de la filière nucléaire dans cette région.

[1]Agence internationale de l’énergie

[2] Association des nations de l’Asie du Sud-Est

[3] Premier fabricant de réacteurs nucléaires au monde (technologie de réacteurs à eau pressurisée)

[4] Small Modular Reactors