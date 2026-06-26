{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Après le fullerène, le "buckyball" de bore ouvre une nouvelle voie pour les nanomatériaux

News de science

Après le fullerène, le « buckyball » de bore ouvre une nouvelle voie pour les nanomatériaux

Posté le par Morgane Gillard dans Matériaux

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Les fullerènes, dont le buckminsterfullerène C60 constitue l’archétype, ont ouvert il y a 40 ans une nouvelle classe de structures carbonées en cage aux propriétés remarquables pour les nanosciences. L’extension de ces architectures à d’autres éléments, notamment le bore, suscite un intérêt croissant. Des travaux récents rapportent ainsi l’identification expérimentale d’un cluster de 80 atomes de bore présentant une signature compatible avec une structure de type "buckyball", malgré des prédictions théoriques contrastées quant à sa stabilité.

En 1985, Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley mettent en évidence une nouvelle forme allotropique du carbone : le buckminsterfullerène C60. Cette découverte, récompensée par le prix Nobel de chimie en 1996, repose sur la génération de clusters de carbone par vaporisation laser de graphite.

La molécule C60 adopte une géométrie sphérique correspondant à un polyèdre de type icosaèdre tronqué, constitué de 12 pentagones et 20 hexagones. Cette configuration confère au système une stabilité remarquable parmi les structures moléculaires du carbone. Le C60 constitue ainsi le premier représentant identifié de la famille des fullerènes.

Les fullerènes regroupent l’ensemble des structures carbonées en cage fermée. Depuis la découverte initiale, plusieurs homologues ont été identifiés, notamment C70, C76, C84, ainsi que des structures de taille supérieure comprenant plusieurs centaines d’atomes de carbone. Ces systèmes font l’objet de recherches intensives en raison de leurs propriétés électroniques, de leur capacité d’encapsulation et de leurs applications potentielles en nanosciences (stockage de charges, matériaux fonctionnels, photophysique, électronique organique…).

L’émergence des borophènes

Les recherches se sont ensuite étendues à d’autres éléments du tableau périodique, en particulier le bore, dont la chimie électronique présente des analogies partielles avec celle du carbone.

En 2013, l’équipe de Lai-Sheng Wang (Brown University) met en évidence un agrégat planaire de 36 atomes de bore (B36), suggérant l’existence de motifs de type réseau bidimensionnel. En 2014, des structures de type borophène, constituées de réseaux bidimensionnels de bore, sont également mises en évidence. Ces travaux montrent la richesse structurale des clusters de bore, sans toutefois conduire à l’observation d’une cage sphérique stable analogue aux fullerènes carbonés.

Mise en évidence d’un cluster de B80 de type fullerène

Des travaux récents rapportent désormais l’observation expérimentale d’un cluster de 80 atomes de bore (B80), présentant une signature compatible avec une structure de type cage sphérique. Cette identification repose principalement sur des mesures de spectroscopie photoélectronique, comparées à des simulations de structures candidates.

Différents types de "buckyball"
À gauche la buckyball de carbone Buckminsterfullerène C60 dont le nom est une référence à la sphère géodésique de Buckminster Fuller (au centre). À droite la buckyball de 80 atomes de bore récemment identifiée © Choi et al. 2026, Chemical Science

Les résultats ont été publiés dans la revue Chemical Science. Toutefois, l’interprétation structurale demeure discutée. Les calculs de chimie quantique basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) ne prédisent pas systématiquement une stabilité suffisante pour une telle architecture.

Cette divergence entre prédiction théorique et données expérimentales suggère soit une limitation des modèles utilisés pour décrire les liaisons dans les agrégats de bore, soit l’existence d’une structure métastable non pleinement décrite par les approches computationnelles usuelles.

Limites de stabilité et perspectives de synthèse

L’équipe impliquée dans ces travaux souligne toutefois que la stabilité chimique du cluster B80 constitue un paramètre déterminant pour envisager une synthèse en quantité macroscopique. Les expériences actuelles sont en effet réalisées en conditions de vide, au sein de sources de clusters.

La réactivité potentielle de ces structures en conditions ambiantes demeure à ce jour non caractérisée. Une réactivité élevée limiterait fortement les possibilités d’isolement, de stockage et d’utilisation technologique.

Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, notamment concernant les mécanismes de réactivité et la stabilité hors phase gaz.

Applications potentielles

Les structures en cage de bore suscitent un intérêt particulier en raison des propriétés électroniques spécifiques de cet élément. Parmi les applications envisagées, le stockage de l’hydrogène est fréquemment cité. Les calculs théoriques suggèrent en effet que les cages de bore pourraient présenter des capacités d’adsorption supérieures à celles des fullerènes carbonés, ce qui les positionnerait comme candidats potentiels pour des dispositifs de stockage énergétique.

Cependant, ces applications restent conditionnées à la démonstration de la stabilité des structures et à la possibilité de leur production à grande échelle.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Hydrogène Nanomatériau Stockage d'énergie Innovation
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/materiaux/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
L'Allemagne enregistre un record absolu de température avec 41,3°C
Canicule: l'adaptation, "politique de long terme" pour "l'économie entière", dit Barbut
Canicule: plusieurs tonnes de glaçons fournies aux pompiers de Paris pour faire face
Canicule: plusieurs tonnes de glaçons fournies aux pompiers de Paris pour faire face à la canicule
Un puissant syndicat des eaux veut soumettre les fabricants de pesticides au principe pollueur-payeur
Canicule: le plan blanc déclenché pour tous les hôpitaux d'Ile-de-France
Allemagne: record de chaleur pour un mois de juin avec 40,9°C (données provisoires)
Canicule: retrouvé dans une voiture, un bébé de 18 mois décède aux urgences de Marseille (Université)
Présidentielle: Glucksmann, vante "la réinsertion" et la "souveraineté" comme "projet commun" à gauche
Au Royaume-Uni, le record de chaleur pour juin battu pour la 3e journée consécutive
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Nanosciences et nanotechnologies
Nanosciences et nanotechnologies

Maîtrisez les avancées technologiques d'aujourd'hui pour anticiper vos besoins de demain

Obtenir

Livre blanc Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !
13 Mai 2026
Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !

Tous secteurs confondus, la dispersion des éléments en poudre dans les liquides est un processus essentiel de la...

Livre blanc Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine
26 Mar 2026
Fabrication additive : la France face au défi d’une filière...

La fabrication additive peut-elle être le moteur de la souveraineté industrielle française ?

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité