+4 °C, l’Europe au pied du mur

L’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde et les catastrophes climatiques pèsent déjà sur les infrastructures, la santé et l’économie. Des conseillers scientifiques de l’Union européenne estiment que le continent n’est pas prêt à encaisser un monde à +3°C, et encore moins un scénario à 4°C.

Le sujet aujourd’hui n’est donc plus de trancher entre une trajectoire unique de réchauffement, mais de modifier la façon dont l’Europe planifie ses décisions. En conséquence, il s’agit de fonder l’adaptation sur une gamme de scénarios crédibles, y compris des scénarios élevés, afin de tester la robustesse des infrastructures, des budgets et des politiques publiques, plutôt que de dimensionner l’action uniquement sur un scénario central ou souhaité. De plus, la préparation doit désormais intégrer des scénarios dépassant les objectifs politiques, compte tenu des impacts déjà constatés et parce que certaines trajectoires de réchauffement ne peuvent pas être écartées à ce stade.

Une mise à jour récente de recommandations scientifiques européennes insiste sur un point simple. L’adaptation ne peut plus être traitée comme un supplément de politique climatique, car les risques touchent la sécurité des services critiques tels que l’eau, l’énergie, l’alimentation, la santé, mais aussi la stabilité économique. La température moyenne mondiale a quant à elle déjà atteint environ 1,4°C au-dessus du niveau préindustriel. Par ailleurs, l’Europe se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne globale.

Cette accélération se traduit par des aléas plus fréquents et plus sévères, avec des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies, des inondations, l’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière évoquées comme des menaces qui concernent toutes les régions européennes. Le sujet n’est plus seulement l’ampleur des risques, mais leur cumul et leur propagation. Une même séquence climatique peut affecter les infrastructures, perturber des chaînes d’approvisionnement, fragiliser des écosystèmes et mettre sous tension les finances publiques.

Des dommages déjà mesurables, des scénarios de référence à formaliser

Le débat s’appuie aussi sur des ordres de grandeur déjà observés. Une estimation récente attribue en moyenne autour de 45 milliards d’euros par an de dommages économiques aux infrastructures et actifs physiques en Europe, tandis que la chaleur extrême est associée à des dizaines de milliers de décès prématurés, dont une estimation de 24 000 durant l’été 2025. À ces pertes s’ajoute un enjeu de couverture financière, puisqu’une analyse publiée mi-février 2026 indique qu’environ seulement un quart des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques dans l’Union est actuellement assuré.

Dans ce contexte, l’adoption d’une référence commune pour la planification est privilégiée. Il est proposé de préparer les politiques publiques et les investissements à des risques compatibles avec une trajectoire mondiale de 2,8 à 3,3°C de réchauffement d’ici 2100, en soulignant que le niveau de réchauffement ressenti en Europe serait plus élevé. Cette logique s’accompagne d’une demande de « stress tests » utilisant aussi des scénarios plus défavorables, afin d’identifier ce qui casse en premier dans les réseaux, les bâtiments, les systèmes de santé, l’agriculture ou les zones littorales.

Le raisonnement rejoint un diagnostic plus large sur les vulnérabilités du continent. Une évaluation européenne des risques climatiques publiée en 2024 identifie 36 risques majeurs menaçant notamment la sécurité énergétique et alimentaire, les écosystèmes, les infrastructures, l’eau, la stabilité financière et la santé, avec l’idée que plusieurs risques ont déjà atteint des niveaux critiques et peuvent devenir catastrophiques sans action rapide. Cette évaluation insiste sur le fait que l’adaptation doit être coordonnée, car une partie des risques est transfrontalière et concerne des systèmes interconnectés.

De la stratégie à l’exécution, un enjeu de cohérence et de financement

Sur le plan institutionnel, l’Union dispose déjà d’une stratégie d’adaptation adoptée en 2021, avec l’objectif de rendre l’adaptation plus intelligente, plus rapide et plus systémique, tout en renforçant l’action internationale. Cette stratégie s’accompagne d’un chantier annoncé pour aller davantage vers un cadre intégré de résilience climatique et de gestion des risques.

Le point de friction se situe dans la mise en œuvre. Les recommandations récentes pointent des efforts jugés insuffisants. Elles appellent à mobiliser des investissements publics et privés, ainsi qu’à clarifier la manière dont le budget européen et des mécanismes de partage du risque peuvent absorber la hausse du coût des impacts climatiques. Sur le terrain, la discussion se traduit par des arbitrages concrets, comme éviter de construire en zones exposées aux inondations ou adapter l’urbanisme pour réduire l’exposition aux pics de chaleur.

Enfin, la préparation à des scénarios très élevés ne remplace pas la réduction des émissions. Le même ensemble de recommandations rappelle qu’il existe des limites à l’adaptation et que chaque incrément de réchauffement augmente les impacts, ce qui rend les réductions d’émissions indispensables en parallèle des politiques de résilience. L’alerte sur un monde à 4°C sert ainsi de test de robustesse, pour mesurer ce que l’Europe doit renforcer dès maintenant afin de protéger ses populations, ses infrastructures et ses bases économiques dans un climat déjà plus instable.