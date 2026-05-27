Tayina Daou : « Je souhaite promouvoir les écoles d’ingénieurs auprès de tous les jeunes, y compris dans les outre-mer »

Lauréate de la catégorie « élève-ingénieure » lors de la 16e édition de l’opération Ingénieuses, la mahoraise Tayina Daou s’engage pour favoriser l’égalité des chances dans les filières scientifiques, et toucher les étudiants des territoires ultra-marins et des zones rurales.

Chaque année depuis 2018, Techniques de l’Ingénieur est partenaire de l’opération Ingénieuses, organisée par la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) afin de combattre les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité des sexes dans les métiers et formations d’ingénieurs.

Durant cette édition 2026, Techniques de l’Ingénieur était membre du jury et a eu l’honneur de désigner avec les autres partenaires de l’événement les lauréates des 10 prix présentés : cinq prix à destination des projets d’écoles d’ingénieur·es, un prix de l’élève-ingénieure France, un prix de l’élève-ingénieure Afrique du Nord, le prix de la femme ingénieure, le prix de la femme ingénieure junior et le prix de la femme du numérique.

Dans la catégorie élève-ingénieure, le jury recherchait des candidates motivées, impliquées dans la mise en valeur des sciences et dans l’égalité hommes-femmes. Cette année, c’est Tayina Daou qui a reçu le prix de l’élève-ingénieure France.

Originaire de Mayotte, Tayina Daou est élève-ingénieure en 4e année à l’école d’ingénieurs CESI Paris-Nanterre, au sein de la filière Ingénieur généraliste avec une majeure en performance industrielle. Elle réalise son cursus en alternance chez A2L Consultant, où elle développe ses compétences sur la norme S2000M ainsi que sur les domaines du Soutien Logistique Intégré (SLI) et de la Sûreté de Fonctionnement (SdF). Très engagée dans l’éducation pour tous et l’information au plus grand nombre, elle est membre de différents dispositifs pour l’égalité des chances.

Techniques de l’Ingénieur : Qu’est-ce qui vous a poussé à suivre des études d’ingénieur ?

Tayina Daou : Depuis toute petite, je suis très curieuse et je pose beaucoup de questions sur le fonctionnement du monde qui nous entoure. Puis au collège et au lycée, je me suis passionnée pour les maths et la physique. Mais ce n’est qu’en Terminale, peu de temps avant la fermeture de Parcoursup, que j’ai découvert l’existence des écoles d’ingénieurs, grâce au dispositif Cordées de la réussite. Avant ça, personne ne m’en avait jamais parlé ! Il faut savoir qu’à Mayotte, contrairement à la métropole, il existe très peu de salons d’orientation ou de personnes pour nous conseiller. Puis le déclic m’est venu quand ma mère, inquiète, m’a signalé qu’aucune femme mahoraise n’était devenue ingénieure. Tous ces challenges m’ont motivée ! Par la suite, j’ai découvert qu’il existait bien des femmes ingénieures originaires de Mayotte, mais elles ne sont pas du tout médiatisées.

A quels freins avez-vous été confrontée en tant que femme mahoraise ?

Il y a eu bien sûr les freins liés à mon genre. En tant que femme, mon entourage s’inquiétait pour la construction de ma vie familiale si je me lançais dans des études longues. Mais il y a aussi eu des freins financiers et d’infrastructures : à Mayotte, il n’y a pas d’école d’ingénieurs, ce qui signifie qu’il faut déménager en métropole et y vivre plusieurs années, ce qui est très coûteux. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai commencé ma formation par une prépa scientifique pendant 2 ans, afin de trouver une solution financière pour déménager et intégrer une école d’ingénieurs. Je précise d’ailleurs que cette prépa était toute nouvelle, j’ai intégré la 2e promotion, donc avant cela, il n’y avait pas de moyens de suivre d’études supérieures scientifiques en restant à Mayotte.

Vous êtes engagée dans de nombreuses associations et dispositifs pour l’égalité des chances, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Mon engagement a commencé au lycée, où j’étais déléguée et membre du conseil d’administration de mon établissement en tant que suppléante. J’ai beaucoup aimé prendre part aux décisions et porter des projets pour mes camarades. Puis je suis devenue vice-présidente de l’association de Mayotte « L’Espoir, c’est nous », et j’ai réalisé un service civique dans le domaine de l’éducation. J’ai ainsi côtoyé beaucoup de jeunes et j’ai beaucoup réfléchi à l’égalité des chances, un concept qu’on entend souvent en métropole mais pas du tout à Mayotte. J’ai eu envie d’encourager les jeunes femmes à suivre des études scientifiques, notamment en rendant accessible l’information.

Durant ma propre expérience, tout a été très compliqué pour comprendre comment rejoindre une école d’ingénieurs, comment trouver une alternance ou des financements… Tout aurait été tellement plus simple si j’avais été accompagnée ! Je me suis ainsi engagée dans l’association « Elles bougent » où je vais à la rencontre de jeunes filles au collège et au lycée, et je suis devenue chargée de mission orientation au sein du Bureau national des élèves ingénieurs (BNEI). C’est ainsi que je peux agir pour cette cause qui me tient particulièrement à cœur : promouvoir les écoles d’ingénieurs à travers des salons et des missions de sensibilisation. Nous travaillons d’ailleurs sur le projet « Webinaires de l’orientation » pour donner accès à l’information à tous les jeunes, notamment celles et ceux en territoires isolés comme dans les outre-mer et en zones rurales.

Vous êtes aussi la fondatrice du programme de mentorat « Rôles Modèles », lancé à Mayotte. En quoi consiste-t-il ?

Quand j’ai vu tout ce qui était fait en métropole autour de l’orientation, j’ai eu envie d’agir pour que les jeunes de Mayotte qui veulent faire de grandes écoles puissent trouver des informations autour des filières scientifiques. J’ai une petite sœur, et je ne veux pas qu’elle vive ce que j’ai vécu. J’ai donc lancé le programme de mentorat Rôles Modèles, qui a vocation à devenir une association. Ce projet vise à accompagner les collégiennes, lycéennes et étudiantes dans leur orientation en les assemblant en binôme avec des étudiant.es en école d’ingénieurs. C’est un programme mixte, mais 60% des élèves mentorés sont des jeunes filles. Pour l’instant, ce projet est centré autour de Mayotte mais dans un an, j’aimerais l’élargir à toutes les outre-mer.

Vous êtes lauréate du prix élève-ingénieure d’Ingénieuses. Que représente cette distinction pour vous ?

J’ai découvert l’existence de ce prix en Prépa, et je voulais participer un jour mais je n’osais pas m’inscrire. Ce prix récompense un parcours d’engagement de plusieurs années, c’est une vraie fierté. J’espère qu’il aura un impact sur ma carrière car c’est une belle distinction, et qu’il pourra m’aider à appuyer mes engagements, notamment pour développer mon association Rôles Modèles.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Déjà, j’aimerais obtenir mon diplôme l’année prochaine, qui sera l’aboutissement de toutes ces années de sacrifices. Ensuite, je suis passionnée par l’industrie de la Défense donc j’aurais très envie de rejoindre ce secteur et devenir cheffe de projet. Enfin, j’espère continuer Rôles Modèles, et ainsi augmenter le nombre de filles en écoles d’ingénieurs. Pour moi, s’engager pour les autres est un véritable plaisir, ça apporte tellement. Je trouve passionnant de voir l’impact positif que certaines personnes peuvent avoir sur les autres. Personnellement, je serai éternellement reconnaissante envers mon entreprise qui m’a fait confiance alors que je ne connaissais rien au métier, ainsi qu’à mon formidable tuteur. Quand on est entouré de bonnes personnes qui nous font confiance et nous propulsent, on peut aller très loin.

Crédit photo de Une : Cdefi