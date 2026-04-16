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BYD à l’assaut du haut de gamme européen

Posté le par La rédaction dans Entreprises et marchés

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La bataille du haut de gamme automobile s’intensifie en Europe avec l’arrivée de BYD sur un terrain longtemps dominé par les constructeurs historiques. Le groupe chinois cherche ainsi à transformer sa puissance industrielle et technologique en levier de montée en gamme, au risque de bousculer les équilibres du marché premium.

Le mouvement répond d’abord à une contrainte intérieure. Sur son marché domestique, BYD évolue dans un environnement de surcapacités structurelles, avec des usines capables de produire bien davantage que la demande chinoise. Le groupe a déjà atteint environ 1 million de véhicules exportés par an et vise 1,5 million de ventes internationales en 2026. L’Europe devient donc un relais de croissance, mais aussi un terrain de montée en gamme.

Cette offensive prend un nom, Denza, présentée comme la marque haut de gamme du groupe. BYD l’a lancée en Europe lors de la Design Week de Milan avant d’en orchestrer la visibilité à Paris, avec un événement à l’Opéra Garnier. Le choix du cadre dit beaucoup de la méthode. Il ne s’agit pas d’entrer par le bas de marché, mais de travailler l’image, la désirabilité et la légitimité statutaire.

La stratégie repose sur trois leviers. Le premier est technologique. Denza doit servir de vitrine avancée du groupe, avec des innovations appelées ensuite à descendre dans la gamme BYD. Le second est commercial. En Europe, les ventes de Denza ont commencé avec la Z9 GT à la fin de 2025, puis une version hybride au début de 2026, avec des prix supérieurs à 72 000 euros. Le troisième est infrastructurel. BYD veut accompagner ses modèles avec ses chargeurs flash et prévoit d’en installer en France, notamment dans ses concessions, alors que sa plateforme maison promet déjà jusqu’à 1 mégawatt de puissance et 400 kilomètres d’autonomie récupérés en cinq minutes.

Une attaque frontale contre le cœur symbolique de l’automobile européenne

Cette stratégie vise explicitement le carré d’as européen. Reuters souligne que Denza est lancé pour défier BMW et Mercedes sur le segment du luxe électrifié. Le risque pour les marques historiques ne tient pas seulement à l’arrivée d’un nouvel acteur, mais à la nature de la proposition. BYD combine une image technologique agressive, une intégration industrielle poussée et une capacité à faire du premium sans dépendre d’un héritage centenaire.

La menace est d’autant plus sensible que les constructeurs allemands abordent cette phase avec des fragilités. Mercedes-Benz a vu ses ventes mondiales reculer de 6 % au premier trimestre 2026, avec un plongeon de 27 % en Chine dans un contexte de guerre des prix menée par les marques premium locales. BMW, comme Volkswagen, reste confronté à un exercice 2025 marqué par les barrières commerciales, le recul en Chine et des erreurs d’exécution dans l’électrification. Autrement dit, les groupes européens doivent défendre leurs positions sur leur continent au moment même où leur puissance en Chine s’érode.

Le péril est aussi concurrentiel sur le plan de la valeur. Dans le haut de gamme, la marge dépend traditionnellement de la marque, du design, de la qualité perçue et de l’innovation. Or BYD tente de déplacer le centre de gravité vers la performance technologique, la vitesse de recharge et l’expérience logicielle, tout en conservant un positionnement prix offensif à l’échelle du segment. Cela peut fragiliser la capacité des marques européennes à justifier des prix plus élevés au nom de leur prestige et de leur image, surtout dans un marché où les voitures électriques ont atteint 17,4 % des immatriculations de l’Union européenne en 2025 et où, en décembre 2025, les modèles 100 % électriques ont même dépassé de peu les voitures essence dans l’UE, tandis que les hybrides représentaient 44 % des immatriculations.

Des obstacles réels, mais pas dissuasifs

Cette stratégie expose cependant BYD à plusieurs risques sur le marché européen. Les droits compensateurs européens restent un frein pour les modèles électriques importés de Chine, avec un taux de 17 % pour BYD. Le groupe cherche à contourner cette contrainte par la localisation industrielle, avec des sites en Hongrie et en Turquie destinés à servir le marché européen, même si le chantier hongrois a pris du retard. Sa percée commerciale reste par ailleurs discutée, avec des interrogations publiques sur l’écart entre immatriculations et véhicules réellement en circulation en Allemagne.

Mais ces limites ne changent pas le sens de la poussée. En choisissant le haut de gamme européen, BYD ne cherche pas seulement des volumes supplémentaires. Le constructeur vise la partie du marché où se fabriquent encore l’aura, la rentabilité et la référence mondiale. Pour les marques installées, le danger n’est pas uniquement de perdre des ventes. Il est de voir un concurrent chinois imposer, sur leur propre terrain, une nouvelle définition du premium automobile.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Automobile Innovation Compétitivité Chine Europe
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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