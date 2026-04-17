{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile

Revue de la semaine

Revue du Magazine d’Actualité #71 du 13 au 17 avril

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Entreprises et marchés

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

La semaine met en lumière une industrie en pleine recomposition, entre enjeux énergétiques, transformations numériques et renouvellement des compétences.

Innovation technologique et souveraineté européenne s’imposent plus que jamais comme des fils conducteurs de l’actualité.

🏭 INDUSTRIE & COMPÉTENCES

Interview croisée : réinventer la découverte des métiers industriels à l’école

L’industrie reste confrontée à un déficit d’attractivité auprès des jeunes, malgré des besoins croissants en compétences. Cette interview croisée explore les leviers éducatifs pour mieux faire connaître les métiers industriels dès le plus jeune âge. Les intervenants soulignent l’importance des partenariats école-entreprise et de la pédagogie par le concret. L’objectif est de rapprocher les élèves de réalités industrielles en forte mutation.
🏫Comprendre comment l’école peut redonner envie d’industrie

⚡ ÉNERGIE & TRANSITION

Petits réacteurs modulaires : l’Europe affiche ses ambitions, mais peine à financer

Les SMR sont présentés comme une solution d’avenir pour décarboner l’énergie tout en renforçant la souveraineté européenne. L’article montre toutefois que les ambitions industrielles se heurtent à des difficultés de financement et de coordination. Entre soutiens publics fragmentés et concurrence internationale, l’Europe peine à structurer une filière solide. Le défi est autant technologique qu’économique.
⚛️Faire le point sur les enjeux des SMR en Europe

Pour ses 80 ans, EDF veut stimuler la conversion à l’électrique

À l’occasion de son anniversaire, EDF réaffirme son rôle central dans l’électrification des usages. L’énergéticien mise sur des offres incitatives et une communication renforcée pour accompagner particuliers et entreprises. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de transition énergétique accélérée. L’électrique est présenté comme un pilier de la décarbonation française.
🔌 Découvrir la stratégie électrique d’EDF

🚗 MOBILITÉ & INDUSTRIE AUTOMOBILE

La nouvelle valeur industrielle des véhicules électriques

Les véhicules électriques redessinent en profondeur la chaîne de valeur automobile. L’article analyse le basculement vers de nouveaux savoir-faire, notamment autour des batteries, du logiciel et de l’électronique de puissance. Cette transformation modifie les rapports entre constructeurs, équipementiers et territoires industriels. L’enjeu dépasse la simple motorisation.
🔋 Explorer la nouvelle chaîne de valeur du véhicule électrique

BYD à l’assaut du haut de gamme européen

Le constructeur chinois BYD accélère son offensive sur le marché européen du haut de gamme. Fort de sa maîtrise des batteries et de l’intégration verticale, il entend rivaliser avec les acteurs historiques. L’article met en lumière une concurrence désormais mondiale, où l’innovation et les coûts sont déterminants. L’Europe devient un terrain stratégique.
🚘 Analyser l’offensive européenne de BYD

🛰️ ESPACE & INFRASTRUCTURES

SpaceX et la nouvelle équation lunaire

SpaceX redistribue les cartes de l’exploration lunaire avec des coûts et des ambitions inédites. L’article revient sur le rôle stratégique de l’entreprise dans les programmes américains et internationaux. Cette dynamique interroge l’équilibre entre acteurs publics et privés. La Lune redevient un enjeu industriel majeur.
🌕Décrypter la stratégie lunaire de SpaceX

🌐NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

Un Français aux commandes d’une nouvelle infrastructure numérique européenne

L’Europe renforce ses ambitions en matière de souveraineté numérique avec une nouvelle infrastructure stratégique. La nomination d’un dirigeant français illustre la volonté de structurer une gouvernance solide. L’article souligne les enjeux industriels, politiques et technologiques associés. Le numérique devient un pilier de l’autonomie européenne.
🧩 Comprendre les enjeux de l’infrastructure numérique européenne

La France est l’un des pays les plus touchés par les cyberattaques

Les cyberattaques se multiplient et touchent fortement les entreprises et institutions françaises. L’article dresse un état des lieux préoccupant, entre augmentation des incidents et sophistication des menaces. Il met en évidence la nécessité de renforcer les dispositifs de cybersécurité. La résilience numérique devient un enjeu stratégique national.
🔒Mesurer l’impact des cyberattaques en France

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Nucléaire Sécurité informatique Formation EDF Space x Voiture électrique Mobilité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Le pétrole plonge après l'annonce du déblocage du détroit d'Ormuz
Médias et droits voisins: 21 millions collectés en 2025 par l'organisme DVP
Médias et droits voisins: 21 millions collectés en 2025 par l'organisme DVP "fortes tensions pour la presse"
Les compagnies aériennes craignent un rationnement du kérosène
Attaques de l'Iran contre les télécommunications: les États du Golfe saisissent l'ONU
Empreinte environnementale des centres de données: l'UE se défend d'avoir cédé aux lobbies de la tech
Algues vertes: une association saisit la justice pour que l'Etat renforce ses actions
Lula met en garde contre le risque de voir "apparaître un Hitler" quand "la démocratie recule"
Une visite ministérielle en Bourgogne annulée à cause d'une vache
Prix du carburant: un nouveau "paquet d'aides" en mai pour les secteurs les plus touchés (Lecornu)
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Sécurité des systèmes d'information
Sécurité des systèmes d'information

Votre atout sécurité pour garantir l'intégrité de vos systèmes

Obtenir

Livre blanc Décarboner l’industrie française : les feuilles de route sectorielles de l’Ademe
10 Mar 2026
Décarboner l’industrie française : les feuilles de route...

Comprendre les trajectoires de décarbonation de neuf filières clés : un panorama inédit des défis technologiques,...

Livre blanc La souveraineté française et européenne au prisme des nouvelles technologies
7 Oct 2025
La souveraineté française et européenne au prisme des nouvelles...

La souveraineté technologique est cruciale dans un monde de plus en plus instable.

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité