Ne ratez pas la première édition du salon des Systèmes et Objets Connectés !

La première édition du salon S.O.C (Systèmes et Objets Connectés) vous ouvre ses portes les 19 et 20 Avril 2023 à Porte de Versailles au Hall 2.2. Vous pourrez échanger avec les professionnels des systèmes et objets connectés et découvrir les solutions adaptées à vos projets ! Venez y retrouver également Techniques de l’Ingénieur au stand G16.

L’intégration de systèmes et objets connectés est un enjeu majeur pour l’avenir de l’industrie française. En effet, le futur est tourné vers l’IoT, la cybersécurité, l’intelligence embarquée pour répondre aux nouvelles exigences des marchés et des nouveaux projets. Le salon S.O.C (Systèmes et Objets Connectés) est l’événement qui s’inscrit dans cette dynamique, et permet de rencontrer, d’échanger avec les acteurs et décideurs des systèmes et objets connectés et de s’imprégner des savoir-faire, des technologies et de la culture de ce secteur. Cette vitrine, repensée à partir du salon IoT World & MtoM – Embedded, se tiendra les 19 et 20 avril à porte de Versailles, en même temps que le Forum Cloud+Security.

Au cours de ces deux jours, vous aurez l’occasion de découvrir les nouvelles tendances, de participer à des ateliers, à des tables rondes et des conférences pour enrichir vos connaissances, choisir les solutions adaptées à vos besoins et trouver des réponses sur des sujets tels que :

L’industrialisation des données IoT : un enjeu majeur pour les entreprises françaises !

La sécurité des données : une épine dans le pied des entreprises !

Cloud public ou privé ?

Le Chiffrement Homomorphe une valeur sûre pour le futur ?

Techniques de l’ingénieur sera également sur le salon au stand G16, pour vous accompagner dans vos réalisations.

N’attendez plus et prenez votre badge ici.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à aller sur le site du salon SOC.