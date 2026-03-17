Choisissez le bon carton pour vos marchandises

Découvrez comment choisir un carton adapté à vos marchandises à partir de quatre critères essentiels : forme, taille, épaisseur et protection pour des expéditions sécurisées.

Vous cherchez la meilleure solution pour emballer vos marchandises ? Qu’il s’agisse d’objets de valeur, fragiles ou encombrants, sachez qu’il existe des options d’emballage adaptées à chaque besoin, notamment en carton.

Mais attention, un carton mal choisi peut entraîner des dommages, des retours clients et des coûts supplémentaires ! À l’inverse, un carton adapté permet de protéger efficacement vos articles et de les expédier en toute sécurité.

Découvrez dans cet article les quatre critères essentiels pour choisir le bon carton pour sa marchandise :

La forme La taille L’épaisseur Les protections supplémentaires

La forme du carton

La première chose à vérifier, c’est que la forme du carton correspond au type de produit que vous expédiez. Dans la plupart des cas, les boîtes rectangulaires sont choisies pour leur polyvalence et leur facilité de stockage. Elles s’empilent facilement, optimisent l’espace et s’adaptent à une grande variété de marchandises.

Cependant, il existe aussi des formats spécifiques pour les objets aux dimensions irrégulières ! Par exemple, un carton plat conviendra parfaitement à un article fin tel qu’un livre, un document ou un cadre. De son côté, un carton cylindrique sera plus approprié pour expédier une affiche roulée, un poster ou un plan.

Choisir le bon format permet :

de limiter les mouvements à l’intérieur du colis ;

de réduire la quantité de calage nécessaire ;

et d’optimiser l’espace lors du transport.

Plus le produit est maintenu, moins il risque de subir des chocs, et c’est un point à ne pas sous-estimer !

La taille du carton

Une fois que vous avez trouvé la forme, il vous faut ajuster la taille. En effet, un carton trop grand augmente l’espace vide, nécessite plus de rembourrage et augmente le coût d’expédition. En revanche, un carton trop petit peut exercer une pression excessive sur votre marchandise et l’endommager.

La taille idéale est donc celle qui vous permet de conserver une marge suffisante pour la protection. En règle générale, il faut prévoir entre 2 et 5 cm d’espace autour du produit.

Un carton bien dimensionné permet :

d’éviter le surcoût lié au poids volumétrique ;

d’optimiser la préparation des commandes ;

et de faciliter le stockage en entrepôt.

L’épaisseur du carton

L’épaisseur détermine la résistance du carton. On distingue généralement :

le carton simple cannelure, adapté aux produits légers (jusqu’à 10 kg) ;

le carton double cannelure, recommandé pour les articles plus lourds ou fragiles (entre 10 et 30 kg) ;

le carton triple cannelure, utilisé pour les charges importantes (au-delà de 30 kg) ou les expéditions longue distance.

Plus le produit est lourd ou sensible aux chocs, plus le carton doit être robuste. Néanmoins, si votre marchandise n’est pas fragile, opter pour une version plus épaisse ne fera qu’alourdir le colis et augmenter les coûts.

Le bon compromis consiste à adapter la résistance au poids réel de la marchandise et aux contraintes de transport (empilement, manutention ou durée du trajet).

Les protections supplémentaires

Même avec un carton bien dimensionné, une protection interne est parfois indispensable pour les produits fragiles. Papier froissé, coussins d’air ou film bulle sont souvent utilisés pour stabiliser la marchandise et absorber les chocs pendant le transport.

Il existe également des cartons avec un système de protection intégré. En effet, certains modèles sont dotés d’un calage prédécoupé ou d’une mousse intérieure, ce qui limite les mouvements sans ajouter de matériaux supplémentaires.

Opter pour un modèle avec protection intégrée peut simplifier la préparation des colis, tout en garantissant un excellent niveau de sécurité !

Sécurisez vos expéditions avec des cartons adaptés

Pour choisir le carton adapté à vos marchandises, vous devez donc prendre en compte la forme, la taille, l’épaisseur et le niveau de protection attendu.

En plus de garantir une expédition sécurisée, investir dans les bons emballages permet d’optimiser toute la chaîne logistique : faciliter la préparation des commandes, réduire le temps de mise en colis, limiter les retours et simplifier le stockage.

Alors, prenez le temps d’analyser la nature de vos produits et vos contraintes logistiques afin de sécuriser vos envois et d’améliorer l’efficacité de votre organisation.

Un carton bien choisi, c’est une marchandise protégée et une expédition maîtrisée !