Et l’emballage se met à penser

À l’occasion du salon Prod&Pack 2025, qui met à l’honneur les tendances innovantes et durables de l’emballage et du conditionnement agroalimentaire, les entreprises dévoilent une nouvelle génération d’emballages connectés et intelligents. Ces technologies bouleversent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la protection du produit à la traçabilité en passant par l’expérience consommateur.

L’édition 2025 du salon Prod&Pack, qui se tenait du 18 au 20 novembre à Lyon, confirme une tendance de fond. Désormais, l’emballage cesse d’être un simple contenant pour devenir un support d’information, de contrôle et d’interaction. Cette évolution est portée par des technologies numériques en pleine maturité et par des exigences croissantes en matière de durabilité, d’authenticité et de transparence. Selon une analyse publiée par Emerald, l’emballage intelligent répond ainsi aujourd’hui à une nécessité stratégique, permettant de renforcer la traçabilité, d’améliorer la sécurité alimentaire et de créer de nouveaux liens avec le consommateur.

Les solutions de connectivité intégrées dans les emballages constituent une première rupture majeure. Packaging Insights souligne que les technologies QR, NFC, RFID et les marques invisibles s’imposent comme les principaux vecteurs de développement des emballages numériques. Elles permettent d’associer chaque produit à un identifiant unique renvoyant vers des informations de provenance, d’impact environnemental ou de conseils d’usage. Cette évolution s’inscrit pleinement dans la dynamique observée à Prod&Pack, où la traçabilité connectée figure parmi les thèmes centraux.

Parallèlement, le secteur progresse rapidement dans le domaine des « emballages actifs ». Ceux-ci n’assurent plus uniquement la conservation du produit, mais surveillent en continu son état, sa fraîcheur ou son exposition à des conditions environnementales défavorables. Prepared Foods décrit ainsi une nouvelle génération d’emballages capables d’intégrer des indicateurs de fraîcheur, des agents antimicrobiens ou des capteurs autonomes communiquant sans batterie. Ces systèmes contribuent à prolonger la durée de vie des produits alimentaires et à améliorer la sécurité du consommateur.

Certaines recherches ouvrent des perspectives particulièrement avancées. Une étude publiée sur arXiv décrit notamment un emballage totalement autonome, flexible et extensible intégrant un capteur de gaz, une antenne NFC et un dispositif de libération active d’agents antibactériens, permettant de suivre l’état du produit et de réagir en cas de dégradation. Une autre publication présente des circuits électroniques ultraminces, imprimés sur des substrats recyclables et conçus pour être facilement récupérés en fin de vie, marquant une avancée significative en matière de circularité des technologies embarquées.

La dimension durable est d’ailleurs devenue indissociable des nouveaux usages. Les innovations exposées sur l’Allée des Tendances Durables de Prod&Pack illustrent une volonté forte d’associer technologies intelligentes et matériaux responsables. Une analyse sectorielle sur les emballages intelligents et durables rappelle que l’enjeu est d’intégrer les fonctionnalités numériques sans pénaliser la recyclabilité ou l’empreinte environnementale. Le guide des tendances 2025 publié par Inuru souligne pour sa part la croissance des matériaux biosourcés, des films compostables, des papiers techniques et même de supports lumineux OLED ultrafins intégrés à l’emballage, l’objectif étant de combiner impact visuel et sobriété matérielle.

Mais ces innovations s’accompagnent d’obstacles techniques et économiques importants. Selon Bioleader, l’intégration d’indicateurs, de capteurs ou de modules de traçabilité se heurte encore à la complexité industrielle, notamment en matière de coûts, de compatibilité avec les lignes d’emballage existantes et de standardisation des formats numériques. Packaging Digest rappelle quant à lui que la transition vers les identifiants 2D, comme le GS1 Digital Link[1], progresse rapidement mais nécessite une coordination globale entre producteurs, distributeurs et systèmes logistiques.

Les acteurs de l’agroalimentaire, particulièrement concernés, voient dans ces innovations un levier opérationnel majeur. L’emballage connecté permet d’améliorer la maîtrise de la chaîne du froid, d’optimiser les flux logistiques grâce au suivi numérique, d’augmenter la qualité perçue par le consommateur et d’apporter des garanties renforcées en matière de sécurité sanitaire. Pour les marques, il devient également un outil relationnel, capable de prolonger l’expérience d’achat et d’ouvrir de nouvelles formes d’interaction via des contenus augmentés.

À l’heure où Prod&Pack 2025 met en avant l’innovation et la durabilité, l’emballage connecté apparaît clairement comme une technologie pivot. Son développement dépendra de la capacité de l’industrie à concilier matériaux responsables, électronique ultralégère, intégration industrielle et adoption par le consommateur. Mais sa trajectoire est déjà tracée puisqu’il s’impose désormais comme un élément central de la transformation numérique et environnementale de l’emballage.

[1] GS1 Digital Link : standard international permettant de structurer une adresse internet pour accéder à plus d’informations sur les produits