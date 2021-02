Covid-19 : Une start-up montpelliéraine assure le froid nécessaire au transport des vaccins

À Montpellier, la start-up Koovea a mis au point un système de suivi de la chaîne du froid de haute précision. Du fait de l'épidémie de Covid-19, l'activité de cette jeune société connaît un essor notoire. Pour Adrien Content, cofondateur de la société, ce succès s'explique par l'innovation technologique que lui et ses collaborateurs ont développée.

Il y a des sociétés pour lesquelles l’épidémie de Covid-19 est synonyme d’intensification de leur activité. À Montpellier, la start-up Koovea en fait partie. Depuis 2018, cette jeune société conçoit et commercialise une solution de suivi de température connectée destinée au transport et au stockage des produits de santé et des produits alimentaires. Adrien Content, l’un de ses cofondateurs, est satisfait de ce succès. Selon cet ingénieur en électronique de formation, la réussite de l’entreprise est liée à la simplification technologique d’un procédé complexe.

Techniques de l’Ingénieur : Comment fonctionne la solution que vous avez mise au point ?

Adrien Content : Le principe repose sur une sonde capable d’enregistrer des températures allant de -600°C à +200°C. Elle se présente sous la forme d’un petit boîtier connecté, qui est placé dans un contenant. Ce dernier peut être fixe, comme un réfrigérateur ou une chambre froide, ou mobile, comme un véhicule de transport ou une caisse isotherme. Ensuite, un enregistreur de température miniaturisé relève les données en temps réel, et les renvoie vers nos serveurs. Ce qui permet à nos clients de s’assurer en temps réel que la température est bien respectée.

Qui sont vos clients ?

On travaille avec tous les acteurs de la chaîne logistique sur le médicament et sur l’alimentaire. Dans le cadre de l’action Covid, nos clients se trouvent tout au long de la chaîne du vaccin. Elle va du laboratoire fabriquant jusqu’à l’injection dans un hôpital, un Ehpad, ou une pharmacie. Tous ces acteurs-là sont nos clients sans distinction, car l’objectif est de pouvoir sécuriser la chaîne du froid de bout en bout.

Quels sont les risques liés à une rupture dans la chaîne du froid lors du transport de vaccins ?

Si un vaccin, ou un produit de santé de façon générale, qui doit être stocké à une température frigo ne l’est pas, il va y avoir une dégradation du principe actif. On va donc avoir un vaccin moins, voire plus du tout efficace. Et depuis de nombreuses années, il est prouvé que pour certains produits, un mauvais respect de la chaîne du froid vient aussi accentuer les effets secondaires. Cela peut donc rendre certains produits dangereux au lieu d’être bénéfiques pour la santé.

Comment expliquez-vous votre gain d’activité en cette période de crise sanitaire ?

Nous avons déjà connu un pic d’activité l’année dernière par rapport au transport de tests PCR et des produits réactifs. Celui-ci doit impérativement être fait à des températures contrôlées. Par exemple, si les réactifs sont mal transportés, ils peuvent biaiser les résultats des tests. C’est pourquoi ces produits doivent être transportés à -20 °C. Et depuis décembre, notre activité est décuplée. Notre stock est mis à mal pour livrer très rapidement tous nos clients puisque c’est presque la veille pour le lendemain à chaque fois.

Comment expliquez-vous que votre solution se distingue de la concurrence ?

La force de notre innovation est son fonctionnement sur batterie. La première cause de rupture de la chaîne du froid, c’est la panne électrique. Or, lorsque le système électrique est rompu, tout s’arrête. Et il n’y a plus d’alerte. De plus, grâce à nos routeurs qui fonctionnent grâce à une carte SIM, il n’y a même plus besoin de connexion à un réseau internet. Notre système est également très simple d’utilisation. Nul besoin de configurer quoi que ce soit. Le boîtier est posé et est directement connecté à notre système. Les capteurs sont configurés en amont. Ils sont détectés automatiquement par notre système, et tout se fait tout seul.

L’accès à votre solution est-il onéreux ?

On a fait notre place en créant l’innovation technologique qui vise à simplifier le système. On équipe des réfrigérateurs et des véhicules en quelques minutes. Nos clients n’achètent pas chez nous un équipement, mais ils s’abonnent à un service. Le montant de l’abonnement varie en fonction du nombre d’équipements utilisés. Par exemple, pour équiper un véhicule de transport ou un réfrigérateur, notre solution est disponible à partir de 23 euros par mois. En ce moment, le nombre de commandes est en constante augmentation. Nous avons aussi des clients en Europe et dans le monde.

Comment faites-vous face à votre croissance exponentielle ?

Aujourd’hui, nous sommes 14 collaborateurs. Avec notre notoriété montante, nous avons 20 % d’activité en plus. Nous gérons ce pic de croissance en prévoyant de doubler nos effectifs d’ici la fin de l’année. Cependant, nous avons beaucoup de mal à recruter en ce moment des profils informatiques, des ingénieurs en développement web. Sur un marché en plein essor, ces compétences se font rares.