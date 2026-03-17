Des étudiants et une compétition rude ! Retour sur le Défi T.I entre l’INSA Rouen et l’ENSICAEN

5 équipes ont joué le jeu ce jeudi 12 mars en répondant à un QCM chronométré mêlant rapidité et sens de la recherche, le Défi T.I a mis les étudiants à l’épreuve ! Une belle occasion de tester leur capacité à trouver l’information tout en s’amusant en équipe.
Tous les participants se sont montrés très motivés et ont obtenu de très bons résultats, bravo à eux !
Ils ont également eu l’occasion de remporter des récompenses attractives, allant d’un week-end à Paris pour les premiers à un escape game pour les deuxièmes et des goodies pour les autres.
Vous n’avez pas participé cette année ? Envie de relever le défi et de remporter des lots incroyables vous aussi ? Restez connectés et suivez nos publications : un prochain Défi pourrait bien être lancé très bientôt !
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