Des étudiants et une compétition rude ! Retour sur le Défi T.I entre l’INSA Rouen et l’ENSICAEN

5 équipes ont joué le jeu ce jeudi 12 mars en répondant à un QCM chronométré mêlant rapidité et sens de la recherche, le Défi T.I a mis les étudiants à l’épreuve ! Une belle occasion de tester leur capacité à trouver l’information tout en s’amusant en équipe.

Tous les participants se sont montrés très motivés et ont obtenu de très bons résultats, bravo à eux !

Ils ont également eu l’occasion de remporter des récompenses attractives, allant d’un week-end à Paris pour les premiers à un escape game pour les deuxièmes et des goodies pour les autres.

Vous n’avez pas participé cette année ? Envie de relever le défi et de remporter des lots incroyables vous aussi ? Restez connectés et suivez nos publications : un prochain Défi pourrait bien être lancé très bientôt !