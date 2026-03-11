En image : L’enshittification de l’électroménager ou la colonisation domestique annoncée

Des frigos qui deviennent des panneaux d’affichage domestiques…, c’est ce que le militant numérique Cory Doctorow a nommé l'« enshittification » ou la merdification en bon français. Ce terme, élu mot de l'année en 2023 par l’American Dialect Society, désigne la dégradation programmée des services numériques au profit des annonceurs, au risque de provoquer la colère des consommateurs.

Par Hubert Blatz