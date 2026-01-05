Le CES 2026 dessine les contours technologiques des années à venir

Le CES, salon international de l’électronique qui se tient du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas, dévoile chaque année les technologies qui façonneront les douze mois à venir. Cette édition, très attendue, met en lumière l’intégration de l’intelligence artificielle dans une large palette de produits et services.

L’édition 2026 du Consumer Electronics Show (CES) confirme le rôle de cette manifestation comme l’un des principaux rendez-vous mondiaux pour les innovations technologiques. Organisé par la Consumer Technology Association, l’événement réunit des milliers d’exposants, dont des géants de la tech, des équipementiers et des start-up, qui viennent présenter leurs dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, de robotique, de santé numérique, de mobilité et d’écrans nouvelle génération.

Vers une intégration profonde de l’intelligence artificielle

Un des thèmes dominants du CES 2026 est l’intelligence artificielle intégrée comme utilité de base plutôt que simple fonctionnalité additionnelle. Chez Samsung, par exemple, l’entreprise présente une vision baptisée Your Companion to AI Living, où l’IA est conçue pour être omniprésente dans l’écosystème des appareils connectés, allant des téléviseurs aux appareils électroménagers, en passant par les dispositifs électroniques portables intégrant des capteurs, des fonctions de calcul et des services numériques. Dans cette approche, l’IA ne se contente plus d’être un « plus », elle est intégrée de façon transparente pour améliorer l’expérience utilisateur au quotidien (The Economic Times).

Cette tendance se reflète également dans la diversité des start-up et projets présentés. Samsung a notamment annoncé mettre en lumière quinze start-up issues de son programme C-Lab, couvrant des domaines tels que l’intelligence artificielle, la robotique et la santé digitale. Ces jeunes pousses ont remporté des récompenses aux CES Innovation Awards, indiquant leur potentiel de transformation (The Times of India).

Robots domestiques, connectivité et écrans repensés

Le CES 2026 ne se limite pas aux annonces de principes ou aux démonstrations prospectives. Plusieurs entreprises y présentent des équipements déjà aboutis, exposés dans des versions proches de leur mise sur le marché, illustrant une transition de l’innovation vers des usages concrets.

Dans la maison connectée, plusieurs innovations montrent que les robots dotés d’IA deviennent plus capables et accessibles. SwitchBot a présenté un robot domestique multifonctions nommé onerO H1, capable d’apprendre et d’interagir avec son environnement grâce à des modèles IA embarqués pour réaliser des tâches ménagères, enregistrer des données environnementales et même afficher des informations via une interface conviviale (T3).

Dans une catégorie voisine, LG a levé le voile sur CLOiD, un robot domestique avancé conçu pour effectuer des activités du quotidien comme cuisiner, plier le linge ou servir le petit-déjeuner, incarnant ainsi une vision de la maison sans effort humain (The Verge).

Au-delà de la robotique domestique, des améliorations significatives apparaissent dans la connectivité audiovisuelle. Belkin a dévoilé ConnectAir, un adaptateur HDMI sans fil capable de transmettre de la vidéo haute définition jusqu’à 40 mètres sans passer par un réseau Wi-Fi, ce qui pourrait transformer les usages en milieu professionnel comme en divertissement à domicile (WebProNews).

Le domaine des écrans et de l’affichage ne reste pas en marge. Plusieurs acteurs de l’industrie, parmi lesquels LG et Samsung, misent sur une nouvelle génération de dalles Micro RGB pour renforcer la qualité d’image et la précision des couleurs des téléviseurs et moniteurs. Cette technologie repose sur de minuscules LED RGB qui émettent directement chaque couleur, permettant une reproduction plus fidèle et des niveaux de luminosité ambitieux (Futura).

Certaines fuites mentionnent également l’arrivée de nouveaux modèles OLED haut de gamme de LG, tels que les séries OLED G6 et W6, qui misent sur des dalles plus lumineuses et des performances visuelles accrues (BlogNT).

Du hardware aux usages

Au-delà des produits individuels, les grandes tendances se dessinent clairement. Le CES 2026 illustre comment l’IA imprègne des domaines variés comme la santé, la mobilité ou la productivité personnelle. Les solutions de puces et d’ordinateurs mettant l’accent sur l’IA locale sont particulièrement attendues, avec des plateformes capables d’exécuter des tâches complexes sans dépendre en permanence d’un traitement cloud (euronews).

Par ailleurs, des innovations plus spécialisées, comme des capteurs embarqués dans des écrans capables d’évaluer des paramètres physiologiques, montrent que certaines technologies explorent des terrains totalement nouveaux, alliant bien-être et informatique embarquée (Autoplus).

La présence importante des start-up françaises au pavillon France, notamment dans les domaines de la santé, de la cybersécurité et de la smart city, démontre quant à elle l’internationalisation et la diversification des contributions à ce salon technologique majeur (Maddyness).