En image : sécheresse, une start-up américaine a fait pleuvoir 70000m3 sur l’Alaska avec des drones et de l’iodure d’argent

Peut-on vraiment contrôler la météo ? L’entreprise américaine Rainmaker affirme pour sa part avoir fabriqué de la pluie au-dessus de l’Alaska. L’ensemencement des nuages n’est cependant pas une nouveauté, mais Rainmaker propose de moderniser cette technique, avec sa propre flotte de drones et un système radar de suivi.
Par Hubert Blatz
Une technologie de pointe censée combattre la sécheresse. Un bon rappel que piloter la météo est plus facile en théorie qu’en pratique…
Réagissez à cet article
Connectez-vous
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous !