En image : sécheresse, une start-up américaine a fait pleuvoir 70000m3 sur l’Alaska avec des drones et de l’iodure d’argent

Spatial: Sirius Space prévoit son premier vol en 2027 ou 2028

L'audience de Temu et AliExpress chute, Shein stable au 2e trimestre en France

Carburants: malgré des prix en hausse, le gouvernement reste "défavorable" à des aides "plus générales", indique Bercy

L'Espagne a connu cette année l'été le plus chaud depuis le début des relevés

IA et modération de contenus: le français TP mis en demeure pour ses conditions de travail

WeChat, l'appli phare en Chine, corrige une faille détectée par l'IA

L'Egypte prévoit la construction d'un centre de données d'IA d'un milliard de dollars avec Nvidia

L'espace, de plus en plus concurrentiel et encombré

En Afrique aussi, la course à l'espace s'intensifie, le Sénégal veut construire ses satellites localement

Espace: contrat d'un milliard de dollars entre les Émirats et le français Loft Orbital