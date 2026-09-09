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En image : sécheresse, une start-up américaine a fait pleuvoir 70000m3 sur l’Alaska avec des drones et de l’iodure d’argent

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En image : sécheresse, une start-up américaine a fait pleuvoir 70000m3 sur l’Alaska avec des drones et de l’iodure d’argent

Posté le par Hubert blatz dans Chimie et biotech

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Peut-on vraiment contrôler la météo ? L’entreprise américaine Rainmaker affirme pour sa part avoir fabriqué de la pluie au-dessus de l’Alaska. L’ensemencement des nuages n’est cependant pas une nouveauté, mais Rainmaker propose de moderniser cette technique, avec sa propre flotte de drones et un système radar de suivi.

Sécheresse, une start-up américaine a fait pleuvoir 70000m3 sur l’Alaska avec des drones et de l’iodure d’argent

Par Hubert Blatz

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  • Une technologie de pointe censée combattre la sécheresse. Un bon rappel que piloter la météo est plus facile en théorie qu’en pratique…

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