En image : Trump s’attaque à la science, coupes dans les budgets, licenciements massifs…

En images

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Aux États-Unis, les institutions scientifiques sont menacées et une mobilisation s'est mise en place pour résister à ces attaques (coupes dans les budgets, licenciements...). Organisée le 7 mars, la journée Stand Up for Science s'étend au reste du monde et notamment en France, pour "soutenir la science".