Trump et l’industrie : un protectionnisme à l’issue incertaine

Le jour de son investiture, Trump a signé pas moins de 78 décrets, dont certains favorisent les énergies fossiles, le nucléaire ou menacent les subventions pour l'énergie solaire et l’éolien. Si de fortes incertitudes demeurent, la politique industrielle et économique de Trump sera clairement protectionniste et teintée de guerre commerciale, avec ses voisins directs, comme avec l’Europe ou la Chine.